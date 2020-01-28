Ход работ по строительству ССК «Звезда». Фоторепортаж. Январь 2020 г.

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Большая презентация с сайта ДЦСС «Звезда» о ходе работ на ССК «Звезда» на 20.01.2020 г.

Приятного просмотра!

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