Ход работ по строительству ССК «Звезда». Фоторепортаж. Январь 2020 г.
Большая презентация с сайта ДЦСС «Звезда» о ходе работ на ССК «Звезда»
Приятного просмотра!
Читайте также...
- Как строят суда на ССК «Звезда»
- Во Владивостоке заложили новый малый морской танкер
- Резидент Свободного порта Владивосток начал добычу угля в Приморье
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
28.01.2014:27:04
28.01.2014:40:59
28.01.2015:53:48
28.01.2016:00:06
28.01.2016:28:27
28.01.2015:33:58
28.01.2015:47:30
28.01.2016:05:01
28.01.2016:26:30
28.01.2015:55:24
28.01.2016:29:26
28.01.2016:40:28