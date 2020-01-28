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Фотофакты

Ход работ по строительству ССК «Звезда». Фоторепортаж. Январь 2020 г.

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Большая презентация с сайта ДЦСС «Звезда» о ходе работ на ССК «Звезда» на 20.01.2020 г.

Приятного просмотра!

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Источник: http://dcss.ru/upload/iblock/b0f/%D...%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%2001.2020.pdf

ССК Звезда, Приморский край
  • Нет аватара абрамыч
    28.01.2014:27:04

    Замена украинского судостроения в Николаеве и Херсоне.

    #1185856
    • Human RS Human RS
      28.01.2014:40:59

      Замена украинского судостроения в Николаеве и Херсоне.

      Ну сколько можно повторять уже эту мантру, как будто Украина пуп земли. Никогда не строили в Херсоне и Николаеве большие танкеры, газовозы, суда обеспечения буровых платформ, суперледоколы и т. д.

      https://fleetph...u/entities/114/

      Отредактировано: Human RS~14:41 28.01.20
      #1185859
      • Нет аватара senima56
        28.01.2015:53:48

        Я не поклонник «украинского судостроения», но до темпов, которыми строили там БМРТ, БАТы и БАТМы — нашему судостроению ещё далеко! К сожалению…

        #1185874
      • Нет аватара абрамыч
        28.01.2016:00:06

        там строили авианосцы!

        #1185878
        • Human RS Human RS
          28.01.2016:28:27

          И чо? ССК «Звезда» это верфь гражданского судостроения, а не кораблестроения.

          #1185899
    • Алексей Ларин Алексей Ларин
      28.01.2015:33:58

      «Украинское судостроение»?))))

      #1185869
      • Нет аватара абрамыч
        28.01.2015:47:30

        Было советское -российское,теперь украинское.

        #1185873
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      28.01.2016:05:01

      Не было никогда «украинского судостроения». В СССР это было советское судостроение. До СССР — российское. То же самое касается авиации и ракетостроения.

      #1185880
    • mester mester
      28.01.2016:26:30

      только без унитазов.)))

      #1185898
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    28.01.2015:55:24

    какие суда сейчас строит «украинское судостроение»?.

    P.S надувные лодки и катера не в счёт

    #1185875
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