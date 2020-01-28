На Онежском ССЗ спустили катер проекта ST23WIM-H

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Проект ST23WIM-H был разработан конструкторским бюро «Морской Техники» специально для лоцманской службы по заказу «Росморпорт», Ванинский филиал. Назначением судна является доставка на борт комиссий, членов экипажей судов, выполнение функций лоцманского судна. Построенный катер «Анатолий Климов» обладает уникальной гибридной пропульсивной установкой.

«Росморпорт» ставит лоцманские услуги в качестве одних из основных видов деятельности предприятия. Службы заинтересованы в обновлении флота и, конечно, рассчитывают приобрести суда нового формата, которые будут способны не только соответствовать своему функционалу, но и отвечать современным требованиям безопасности, экологичности и экономичности.

Такое судно разработала МТ-Групп, учитывая экономичность эксплуатации, способность прохождения в мелкобитом льду и экологичность. Основная отличительная характеристика рабочего катера проекта заключается в его гибридной пропульсивной установке, которая позволяет использовать двигатели внутреннего сгорания в своем оптимальном режиме.

В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония «крещения». Крестной матерью стала руководитель группы проектирования корпусных конструкций конструкторско-технологического отдела ОССЗ Е.М. Ивашкина.

Передача судна заказчику запланирована на конец мая 2020 года.

Главные размерения судна:

длина судна — 23,81 м;

ширина корпуса габаритная (включая привальный брус) — 6,60 м;

осадка габаритная — 2,00 м;

высота борта на миделе — 3,40 м;

высота габаритная от ЛГВЛ (включая молниеотвод) — 13,70 м.

Водоизмещение:

порожнем — около 88,3 т; полное — около 101,0 т.

Технические характеристики энергоустановки:

количество и мощность ГД — 2×478 кВт;

количество и мощность параллельных гибридных модулей — 2×50 кВт;

количество и мощность аккумуляторных батарей — 2×28,8 кВт;

количество и мощность ДГ — 2×44 кВт;

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© onegoshipyard.ru

© onegoshipyard.ru

© onegoshipyard.ru

© onegoshipyard.ru