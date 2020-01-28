На Окской судоверфи заложено первое многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59
28 января заложено первое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 (строительный номер 5906) для компании «Астрол».
Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол».
Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»). Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.
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Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой. Головное судно (на Окской судоверфи) проекта RSD59 (строительный номер 5901) было заложено
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