На Окской судоверфи заложено первое многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59

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28 января заложено первое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 (строительный номер 5906) для компании «Астрол».

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол».

Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»). Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.

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