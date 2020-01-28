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Судостроение и судоходство

На Окской судоверфи заложено первое многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59

 © www.korabel.ru

28 января заложено первое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 (строительный номер 5906) для компании «Астрол».

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол».

Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»). Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.

http://portnews.ru/upload/baseimage/24727_originalimage_chspkchkhpopgchrchupz%20pdplchja%20pAchschtchrpoplpa%201.jpghttp://portnews.ru/upload/baseimage/24727_originalimage_chspkchkhpopgchrchupz%20pdplchja%20pAchschtchrpoplpa%201.jpg © portnews.ru

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой. Головное судно (на Окской судоверфи) проекта RSD59 (строительный номер 5901) было заложено 30.07.19. Второе судно (строительный номер 5902) было заложено 27.09.19. Третье судно (строительный номер 5903) было заложено 30.10.19. Четвертое судно (строительный номер 5904) было заложено 29.11.19. Пятое судно (строительный номер 5905) было заложено 27.12.19. Шестое судно (строительный номер 5906) было заложено 28.01.20.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._sudno_dedveytom_proekta_rsd59.html

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