Холдинг Швабе начал производство нового импортозамещающего аппарата для офтальмологических операций

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Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» выпустил офтальмологический аппарат для микрохирургических операций на глазах, который в два раза дешевле, чем аналогичный прибор японского производства, сообщила пресс-служба холдинга.

Интерес к аппарату под брендом «Зенит» уже проявил ряд частных медицинских центров, отмечает «Швабе».

Потребность в этой технике на рынке очень высока: по статистике, у каждого седьмого жителя страны диагностированы различные болезни глаз. Комплекс на 80% изготовлен из отечественных компонентов, его цена составит 1,2 млн рублей — это примерно в два раза дешевле японского аналога.

Новый прибор позволяет удалять патологические образования неинвазивным методом с помощью YAG-лазера (твердотельный), который оказывает импульсное излучение очень короткой длительности и высокой мощности. Такой метод лечения показан при различных видах катаракт и глауком, кистах радужной оболочки и других офтальмологических заболеваниях, отмечает пресс-служба.

Достоинствами аппарата также являются сверхвысокая точность, компактные размеры и небольшой вес, говорится в сообщении. Установку ЛС-02-«Зенит» опробовали врачи Тамбовского филиала Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова», с помощью комплекса проведено более 50 хирургических операций. В настоящее время аппарат тестируют специалисты Красногорской городской больницы.

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России, реализующих полный цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.