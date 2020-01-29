Выксунский металлургический завод изготовил первые трубы на новом производстве

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Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) в рамках проведения горячих испытаний успешно изготовила трубы диаметром 168 мм с толщиной стенки 7,3 мм на новом трубоэлектросварочном стане в пятом трубном цехе Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК).

Замена оборудования позволит компании использовать новейшие технические разработки в производстве электросварных труб и расширить сортамент выпускаемой продукции.

МК сможет предложить клиентам обсадные и нефтегазопроводные трубы диаметром от 114,3 до 244,5 мм, с толщиной стенок от 4,0 до 15,9 мм. Возможности нового оборудования позволяют проводить работы по освоению продукции из перспективных марок стали. Плановый объем производства нового трубоэлектросварочного стана — 420 тысяч тонн продукции в год.

Реализация проекта строительства и запуска нового стана, поставленного компанией Mitsubishi (Япония), проходит параллельно действующему производству.

«Комплексный проект модернизации обеспечит выпуск труб того сортамента, который востребован на рынке. Реализация проекта позволит ОМК предложить партнерам, ведущим нефтяным и газовым компаниям, обсадные и нефтегазопроводные трубы с улучшенными свойствами и удовлетворить их самые жесткие требования по качеству», — отметил управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.