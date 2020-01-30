В Курске открылся новый детский сад на 150 мест

https://i.yapx.ru/GQJcO.jpg © i.yapx.ru

29 января, в микрорайоне Северный Курска открылся новый детский сад комбинированного типа № 21.

Новое дошкольное учреждение расположилось на улице Подводников, 15. Его приобрели за счет средств городского, областного и федерального бюджетов. Общая стоимость объекта — более 201 млн рублей.

Новый детский садик рассчитан на 150 мест, из которых 66 — для детей до трех лет, 84 — для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Создано 58 новых рабочих мест.

В двухэтажном здании есть все необходимое: оборудованные спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда, медицинский блок и пищеблок, методический кабинет. На территории детского сада расположены большие прогулочные площадки, современное игровое оборудование, спортивные площадки, красочные малые игровые формы.

Кстати, этот детский сад стал первым дошкольным образовательным учреждением, имеющим уникальную доступную среду для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и тактильные таблички по Брайлю, и направляющие контрастные тактильные ленты, и коридор безопасности на 2-ом этаже.

Фото: пресс-служба городской администрации