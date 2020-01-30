В Нижнем Новгороде спустили на воду 14-й по счету сухогруз проекта RSD59

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Церемония спуска на воду многоцелевого сухогрузного судна «Пола Мария» прошла на верфи «Красное Сормово». Как сообщает «Морское инженерное бюро», это 14-е судно, построенное на «Красном Сормово» по проекту RSD59.

После спуска судно будет достраиваться на воде, пройдет швартовные испытания, а в апреле после открытия навигации запланированы ходовые испытания, отмечают на верфи.

Отмечается, что нижегородский завод уже построил двенадцать многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD59 и еще восемь находятся на разной стадии постройки, плюс подписано соглашение еще на 20 судов.

Заказчиком строительства выступает ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Проект был разработан «Морским инженерным бюро».

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет 5320 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,706 м — 8144 т.

Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м. Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м. Оба трюма выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки. Размеры: длина х ширина х высота 77,35×12,25×9,0 м и 27,03×12,25×9,0 м. Скорость эксплуатационная составляет 10,5 узлов. В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1200 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе вязкостью до 380 сСт. Запасы тяжелого топлива размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО, отделенных от забортной воды двойными дном и бортами. Автономность плавания в море составляет 20 суток. Экипаж — 11 человек, мест — 14. Предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана. Расчетный срок службы корпуса судна 24 года. Второе дно рассчитано на интенсивность распределенной нагрузки 12,0 т/кв. м, а также на работу грейфером грузоподъемностью 16 т.

Головное судно (на заводе «Красное Сормово») проекта RSD59 (строительный номер 06001) «Пола Макария» было заложено 05.09.17. Спущено на воду 20.04.18. Сдано 24.05.18.

Второе судно «Пола Филофея» (строительный номер 06002) было заложено 19.09.17. Спущено на воду 08.06.18. Сдано 05.07.18.

Третье судно «Пола София» (строительный номер 06003) было заложено 25.09.17. Спущено на воду 12.07.18. Сдано 08.08.18.

Четвертое судно «Пола Феодосия» (строительный номер 06004) было заложено 20.12.17. Спущено на воду 17.08.18. Сдано 14.09.18.

Пятое судно «Пола Фива» (строительный номер 06005) было заложено 25.12.17. Спущено на воду 21.09.18. Сдано 15.10.18.

Шестое судно «Идель 1» (строительный номер 06006) было заложено 25.09.18. Спущено на воду 21.02.19. Сдано 16.05.19.

Седьмое судно «Идель 2» (строительный номер 06007) было заложено 27.11.18. Спущено на воду 05.04.19. Сдано 23.05.19.

Восьмое судно «Идель 3» (строительный номер 06008) было заложено 14.12.18. Спущено на воду 14.05.19. Сдано 28.06.19.

Девятое судно «Андрей Зуев» (строительный номер 06009) было заложено 28.02.19. Спущено на воду 21.06.19. Сдано 16.07.19.

Десятое судно «Пола Харита» (строительный номер 06010) было заложено 18.04.19. Спущено на воду 02.08.19. Сдано 06.09.19.

Одиннадцатое судно «Пола Пелагия» (строительный номер 06011) было заложено 21.05.19. Спущено на воду 20.09.19. Сдано 11.10.19.

Двенадцатое судно «Александр Соколов» (строительный номер 06012) было заложено 28.06.19. Спущено на воду 25.10.19. Сдано 12.11.19.

Тринадцатое судно «Пола Анастасия» (строительный номер 06013) было заложено 20.08.19. Спущено на воду 12.12.19.