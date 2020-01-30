В Якутии открыт новый сельский детский сад

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Тополиное является одним из базовых сёл не только Томпонского района, но и всей восточной части республики, где развито оленеводство и другие традиционные отрасли хозяйства.

За последние годы здесь введена новая котельная, по первому этапу переселения граждан из аварийного жилья расселено 16 многоквартирных домов, в ближайшие годы по второму этапу реализации программы осталось расселить ещё три дома.

В новом здании детского сада «Оленёнок» на 75 мест, кроме традиционных комнат для игр, отдыха и сна имеется полностью оборудованный медицинский кабинет и мобильный компьютерный класс.

Объект построен в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и плановый период до 2026 года».

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Площадь здания детского сада более 951 квадратных метров. Объект построен с использованием технологии лёгких стальных тонкостенных конструкций. Стоимость строительства здания составляет более 153 млн. рублей, в том числе свыше 95 млн. рублей — это средства федерального бюджета, более 50 млн. рублей — средства республиканского бюджета и более 6 млн. рублей — средства районного бюджета.

Новое здание детского сада построено в кратчайшие сроки — работы были начаты в апреле 2019 года.