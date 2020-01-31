В Башкирии открылся новый сельский детский сад

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31 января в селе Бураево состоялось открытие детского сада № 2 «Йэйгор». Он построен в рамках республиканской программы «100 объектов — к 100-летию Башкортостана» на сумму более 98 млн. рублей. Общая вместимость сада — 95 мест для детей от 2 месяцев до 7 лет.

Детский сад будет работать по общеобразовательным, общеразвивающим направлениям, также по программе дополнительного образования детей.

На территории детского сада располагаются: пять групповых площадок с прорезиненным покрытием, на которых имеются теневые навесы с местом для хранения игрушек, современное игровое оборудование. Здесь же есть площадка для занятий физкультурой с прорезиненным покрытием и газонная площадка для игры в волейбол.

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