Газпромнефть-Оренбург открыла 2 новых месторождения углеводородов в Оренбургской области

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Газпромнефть-Оренбург, дочка Газпром нефти, открыла 2 новых месторождения углеводородов — Ягодное и Рощинское.

По предварительным данным, суммарные геологические запасы месторождений нефти составляют более 2 млн т.

Новые месторождения расположены территории Новосергиевского района и Сорочинского городского округа.

По предварительным данным, их суммарные геологические запасы составляют более 2 млн т. Ягодное месторождение открыто на Ягодном участке недр по результатам бурения поисково-оценочных скважин, в которых при испытании был получен фонтанный приток нефти. Решение о бурении принято на основании данных сейсморазведки 3D. В настоящее время проведён подсчёт запасов, подготовлен проект пробной эксплуатации нового месторождения и обоснован экономически эффективный вариант добычи углеводородов. Разработка Ягодного месторождения начнется в самое ближайшее время. Ягодное месторождение пополнило Западный кластер Газпромнефть-Оренбурга. Планируется, что Ягодное месторождение будет подключено к инфраструктуре разрабатываемого Капитоновского месторождения.

Рощинское месторождение открыто на расположенном неподалеку Уранском участке недр, где Газпромнефть-Оренбург формирует новый нефтедобывающий кластер. В настоящее время Газпромнефть-Оренбург ведет работы по оформлению документации на Рощинское месторождение. К пробной эксплуатации планируется приступить в 2021 г. Уранский кластер включает открытое в 2016 году Новосамарское месторождение с геологическими запасами более 8 млн т и открытое в 2017 г. Новозаринское месторождение с геологическими запасами более 10 млн т. Пробную эксплуатацию Новозаринского месторождения Газпромнефть-Оренбург начала в 2019 г. По оценкам Газпромнефть-Оренбург, на Уранском участке расположена серия небольших месторождений, которые компания планирует вовлечь в разработку в ближайшие годы. Это позволит расширить кластер нефтедобычи на западе Оренбургской области, а возможность использования общей инфраструктуры даст синергетический эффект, поможет сократить сроки и стоимость освоения месторождений.