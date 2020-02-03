Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Предприятие Роскосмоса УКВЗ Челябинской области приступило к производству лифтов

 © img.gazeta.ru

Предприятие Роскосмоса «Усть-Катавский вагоностроительный завод» приступил к производству лифтов. Об этом сообщает входящая в состав Роскосмоса Объединенная ракетнокосмическая корпорация (ОРКК).

«Реализуется проект по производству и последующего сервисного обслуживания современных лифтов. К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год», — указано в релизе компании.

Известно, что лифты станут частью гражданской продукции госкорпорации.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/02/03/n_13993057.shtml

производство, УКВЗ , Челябинская область
  • Нет аватара абрамыч
    03.02.2013:30:42

    Молодцы.У нас в доме 7 лифтов поменяли армяне на новые карачаровские.Лифты часто останавливались-наши механики не знают совреманных лифтов.Лифты классные с частотниками Шнейдер и прочими наворотами.При украине мы такие запускали в богатых офисах.

    #1186918
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,