Предприятие Роскосмоса УКВЗ Челябинской области приступило к производству лифтов

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Предприятие Роскосмоса «Усть-Катавский вагоностроительный завод» приступил к производству лифтов. Об этом сообщает входящая в состав Роскосмоса Объединенная ракетнокосмическая корпорация (ОРКК).

«Реализуется проект по производству и последующего сервисного обслуживания современных лифтов. К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год», — указано в релизе компании.

Известно, что лифты станут частью гражданской продукции госкорпорации.