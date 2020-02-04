Достижения химической промышленности России в 2019 году

© chemcomplex.ru

Химическая промышленность России в 2019 г. выдала целый ряд достижений в производстве многих ключевых продуктов. Так, асболютные максимумы за всю историю были достигнуты в производстве серной кислоты, аммиака, минеральных удобрений, метанола, пластмасс, лакокрасочных материалов, моющих средств. Рассмотрим их и некоторые другие подробнее и в ретроспективной динамике.

Производство элементарной серы в России в 2019 г. составило 6816 тыс. т, что на 2% или 136 тыс. т больше, чем год назад. Это новый исторический максимум, рост идёт пятый год подряд. Подавляющую часть серы дают два гиганта: Астраханский и Оренбургский газохимические комплексы, перерабатывающие природный газ одноимённых месторождений с высоким содержанием сероводорода (в Оренбурге — также казахстанский газ).

Производство серной кислоты в России в 2019 г. составило 13,35 млн т, что на 2,5% или 327 тыс. т больше, чем год назад. Второй год подряд обновляем исторический максимум, пик советской эпохи — 12,94 млн т в 1988 г. Рост идёт пятый год подряд, за это время производство выросло на 31%, а по сравнению с предыдущим пиком (2012 г.) — на 21%.

© Фото из открытых источников

Производство кальцинированной соды в России в 2019 г. составило 3,38 млн т, что на 1% или 33 тыс. т меньше, чем год назад. Тем не менее, это второй результат с 1990 г. (пик советского периода — 3,79 млн т в 1986 г.).

© Фото из открытых источников

Производство каустической соды в России в 2019 г. составило 1289 тыс. т, что на 0,8% или 10 тыс. т больше, чем год назад. Это второй результат на отрезке с 1994 г., в конце 80-х годов выпуск был почти вдвое больше (максимум — 2413 тыс. т в 1988 г.).

Производство аммиака в России в 2019 г. составило 18,2 млн т, что на 0,7% или 0,12 млн т больше, чем год назад (уточнение может добавить ещё 0,1 млн т). Это очередной исторический максимум! С2003 г. производство аммиака растёт почти непрерывно, лишь в 2008 и 2012 гг. были небольшие заминки.

© Фото из открытых источников

Производство минеральных удобрений в России в 2019 г. составило 23,6 млн т действующего вещества, что на 2,7% или 0,63 млн т больше, чем год назад (уточнение может добавить ещё до 0,1 млн т). Это очередной исторический максимум, пик советского периода — 19,07 млн т в 1988 г. — был превзойдён ещё в 2014 г. Рост идёт седьмой год подряд, за это время производство выросло на 32%, а по сравнению с предыдущим пиком (2011 г.) — на 25%. По видам выпуск удобрений составил:

азотные — 10,85 млн т, рост на 4,2% или 0,43 млн т, очередной исторический максимум, рост пятый год подряд;

калийные — 8,64 млн т, рост на 1,1% или 0,09 млн т, чуть ниже исторического максимума 2017 г. (8,65 млн т);

фосфорные — 4,09 млн т, рост на 2,5% или 0,1 млн т, лучший результат с 1992 г., рост шестой год подряд.

© Фото из открытых источников

Производство метанола в России в 2019 г. составило 4,53 млн т, что на 3,2% или 141 тыс. т больше, чем год назад (уточнение может добавить ещё 50-100 тыс. т). Это очередной исторический максимум. Рост идёт десятый год подряд, за это время производство выросло почти вдвое, а по сравнению с предыдущим пиком (2007 г.) — на 28%.

Производство этилена в России в 2019 г. составило 2,98 млн т, что лишь на 6 тыс. т уступает рекордному как минимум за последние 30 лет показателю предыдущего года (в 1990 г. было выпущено 2,32 млн т, за более ранние годы данных нет, но, с учётом динамики развития нефтехимии, он вряд ли был значительно больше).

Производство пластмасс в России в 2019 г. составило 8,76 млн т, что на 6,2% или 0,51 млн т больше, чем год назад. Это очередной исторический максимум. Рост идёт одиннадцатый год подряд, за это время производство удвоилось. По отдельным базовым видам выпуск составил: полиэтилен — 2,36 млн т (+7,3%), полипропилен (и близкие) — 1,75 млн т (+20%), поливинилхлорид (и близкие) — 1,05 млн т (+2,6%), полистирол — 0,55 млн т (-0,3%).

© Фото из открытых источников

Производство химических волокон в России в 2019 г. составило 192 тыс. т, что на 3,2% или 6 тыс. т больше, чем год назад. Это лучший результат с 1996 г.

Производство лакокрасочных материалов в России в 2019 г. составило 1503 тыс. т, что на 2,9% или 42 тыс. т больше, чем год назад (уточнение может добавить ещё порядка 50 тыс. т). Это лучший результат с 1992 г. Рост фиксируется четвёртый год подряд, за это время производство выросло на 24%, а по сравнению с предыдущим пиком (2014 г.) — на 17%.

© Фото из открытых источников

Производство моющих средств в России в 2019 г. составило 1871 тыс. т, что на 1,2% или 22 тыс. т больше, чем год назад (уточнение может добавить ещё порядка 20 тыс. т). Это очередной исторический максимум. Рост идёт седьмой год подряд, за это время производство выросло на 26%, а по сравнению с предыдущим пиком (2011 г.) — на 20%.

Методологический комментарий

Для расчёта темпов прироста использовались оперативные данные за 2019 г. из «Информации о социально-экономическом положении России» Росстата или базы данных ЕМИСС (показатели идентичны) и уточнённые данные за 2018 г. из публикаций Росстата — как показал анализ, темпы прироста в «Информации…» рассчитаны не к уточнённым, а к предварительным данным (используется база оперативных месячных показателей). При этом данные брались с максимальной детализацией, доступной для показателей обоих годов.