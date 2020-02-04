«Швабе» и Политех Петра Великого представили HIFU-комплекс для диагностики и лечения опухолей

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Это первый российский комплекс для борьбы с новообразованиями по самой безопасной технологии при помощи сфокусированного ультразвука — HIFU. Уже в 2021 году совместная разработка Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого может поступить в медучреждения.

Отечественный аппарат с высокой точностью воздействует на ранние новообразования и опухоли большого размера в молочной железе. Он с успехом может быть применен у пациентов как со злокачественным, так и с доброкачественным процессом, локализованным и распространенным характером поражения, а также у операбельных и неоперабельных больных.

Комплекс получил название «ДИАТЕР», сегодня в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) представили его опытно-промышленный образец. На презентации выступили главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа РФ Геннадий Хубулава, заведующий научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ Онкологии им. Н. Н. Петрова Владимир Беспалов и другие эксперты.

В числе приглашенных гостей присутствовали представители комитетов по здравоохранению Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители крупнейших клиник Санкт-Петербурга и Москвы, а также представители медицинских научно-исследовательских институтов. В ходе демонстрации разработчики СПбПУ и Новосибирского приборостроительного завода (Холдинг «Швабе») показали возможности аппарата в диагностике и терапии новообразований.

«В России HIFU-терапия пока не получила широкого распространения, но во всем мире она считается одним из самых безопасных и действенных способов борьбы с раком. На поздних стадиях развития злокачественного процесса применение этой технологии в значительной степени облегчает симптоматику заболевания, увеличивая продолжительность жизни и обеспечивая высокий уровень ее качества у данной категории больных», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Основные технические особенности и клинические возможности комплекса в рамках презентации рассмотрели на примере абляции 1 куб. см ткани биологического объекта сфокусированным ультразвуком. Отдельное внимание уделили электронной фокусировке луча и оперативному контролю за процессом в режиме онлайн.

Главная особенность «ДИАТЕР» в сочетании трех технологий — это HIFU-эластография, ультразвуковая термометрия и электронное управление фокальной областью абляции. Комплекс создает трехмерную модель объекта исследования, что упрощает определение области для облучения и контроль за операцией. В его составе предусмотрена возможность установки системы телекоммуникации, которая позволяет дистанционно проводить операции и телеконференции с коллегами.

Cерийным выпуском комплекса займется один из ведущих производителей Холдинга «Швабе» — Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ).

«Процедура не требует наркоза или же введения сильнодействующих лекарственных препаратов, так как отличается неинвазивным характером. Это достигнуто за счет созданной в Политехническом университете системы фокусированного ультразвука высокой интенсивности — то есть HIFU-терапии. НПЗ станет первым предприятием в России, которое освоит серийное производство медоборудования на основе этой технологии. Установочную партию нового комплекса мы планируем изготовить в этом году», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

HIFU-терапия под ультразвуковым контролем может быть проведена при наличии в организме у пациента металлических скобок, нитиноловых стентов, различных имплантов и металлоконструкций. При наличии показаний, метод может быть применен в комбинации с химиотерапией или лучевой терапией.

Головным разработчиком комплекса является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Научная часть проекта и разработка прототипа комплекса выполнена Лабораторией ультразвуковых технологий СПбПУ. НПЗ выступил индустриальным партнером проекта. Совместная работа НПЗ и СПбПУ по созданию HIFU-комплекса началась в апреле 2018 года при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«"ДИАТЕР» — это первый аппарат в линейке приборов, которые Политехнический университет будет создавать совместно с Ростехом. На очереди — разработка аналогичных приборов для лечения варикозного заболевания вен нижних конечностей и миомы матки, абляции (отторжении части тканей посредством излучений) новообразований в щитовидной железе, простате, абдоминальных структурах", — пояснил руководитель Лаборатории ультразвуковых технологий СПбПУ Александр Беркович.

Совместный проект СПбПУ и НПЗ поддержан правительством Новосибирской области, которое окажет содействие при внедрении новых систем диагностики и лечения новообразований в медучреждениях региона. Доклинические исследования прибора проведены совместно с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Первым медицинским университетом им. И. П. Павлова.