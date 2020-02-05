Новый корпус детской школы искусств открыли в подмосковном Клину

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Открытие нового корпуса детской школы искусств им. Чайковского состоялось 4 февраля в Клину.

В здании разместились хореографические и выставочный залы, костюмерная и творческая мастерская, кабинеты для секций и кружков, в том числе помещение для занятий хора, а также административные и вспомогательный помещения.

Общая площадь нового блока составила порядка 3,4 тысячи м2. В рамках проекта также проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

Теперь здесь смогут заниматься около 2,5 тысячи детей.

Образовательное учреждение было открыто в Клину в 1935 году. В честь 100-летия со дня рождения П.И.Чайковского в 1940 году школе присвоено имя великого русского композитора.

В 2016 году были введены в эксплуатацию два новых современных корпуса общей площадью 6 590 м2, включающие в себя 69 учебных и административно-хозяйственных помещений, малый концертный зал на 250 мест.

В августе 2018 года началось реконструкция старого здания школы и строительство третьего корпуса в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Для справки. Эта школа — одна из старейших в Подмосковье. Она была открыта в 1935 году. В честь 100-летия со дня рождения П.И.Чайковского в 1940 году этой школе и Московской Государственной консерватории присвоено имя великого русского композитора.

В школе действуют 14 творческих коллективов, 9 из которых являются лауреатами областных, Всероссийских и международных конкурсов. В 2019 году более 400 учащихся и преподавателей школы приняли участие в 39 международных, всероссийских, областных конкурсах. 57 из них стали лауреатами, получив дипломы I, II и III степеней. В новом здании планируется открытие дополнительного театрального класса для дошкольников, класса по фотодизайну и игре на синтезаторе. Уже сегодня благодаря национальному проекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда», государственной программы «Образование Подмосковья» школа закупила музыкальные инструменты на 37 млн рублей: 27 фортепиано, 2 рояля, скрипки, ударные и духовые инструменты. В апреле уже начнется первый набор в обновленную школу.

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru

© mk.mosreg.ru