Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

ПЗМЦ поставил производителю авиадвигателей токарные станки

АО «Совместное технологическое предприятие Пермский Завод Металлообрабатывающих Центров» заключило договор на поставку станков с АО «Московское машиностроительное предприятие им. В. В. Чернышева». Контракт на сумму более 100 млн руб. был заключен в конце прошлого года.

 © www.facebook.com

Уже в конце января ПЗМЦ поставил заказчику десять высокоточных токарных станков «ПРОТОН Т500/1000 Максимум» с числовым программным управлением!

Запуск серийного производства российских станков на пермском предприятии реализован в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Это результат совместных усилий Минпромторга, Госкорпорации Ростех, АО «Станкомпром» и АО «СТП «ПЗМЦ».

В 2018 году Министерство промышленности России присвоило станкам серии «ПРОТОН Т», которые являются флагманом пермского завода, статус продукции, произведенной в России и соответствующей всем требованиями, предъявляемым к такого рода оборудованию.

 © www.facebook.com

 © www.facebook.com

 © www.facebook.com
Источник: https://www.facebook.com/

permpzmc #производство #станки #авиастроение #металлообработка #Пермь #завод #ПЗМЦ #ОДК
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Даар
    05.02.2006:00:16

    Приятно слышать что в России развивается производство станков!

    Развития предприятию!

    #1187212
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,