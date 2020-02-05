ПЗМЦ поставил производителю авиадвигателей токарные станки

АО «Совместное технологическое предприятие Пермский Завод Металлообрабатывающих Центров» заключило договор на поставку станков с АО «Московское машиностроительное предприятие им. В. В. Чернышева». Контракт на сумму более 100 млн руб. был заключен в конце прошлого года.

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Уже в конце января ПЗМЦ поставил заказчику десять высокоточных токарных станков «ПРОТОН Т500/1000 Максимум» с числовым программным управлением!

Запуск серийного производства российских станков на пермском предприятии реализован в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Это результат совместных усилий Минпромторга, Госкорпорации Ростех, АО «Станкомпром» и АО «СТП «ПЗМЦ».

В 2018 году Министерство промышленности России присвоило станкам серии «ПРОТОН Т», которые являются флагманом пермского завода, статус продукции, произведенной в России и соответствующей всем требованиями, предъявляемым к такого рода оборудованию.

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