В подмосковном Королёве открыли два новых детских ясли-сада

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Два детских сада «Светлячок» и «Белочка» открыты в г. Королёв. Ясли-сады расположены в центральном районе города и построены в рамках национального проекта «Демография» на месте старых, которые не соответствовали современным требованиям и вмещали значительно меньшее количество детей.

Каждый детский сад рассчитан на 190 мест. Это трехэтажные здания общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

В новых строениях размещены группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, здесь обустроены спортивные и игровые площадки, будет проведено комплексное озеленение территории учреждения.