В подмосковном Королёве открыли два новых детских ясли-сада
Два детских сада «Светлячок» и «Белочка» открыты в г. Королёв. Ясли-сады расположены в центральном районе города и построены в рамках национального проекта «Демография» на месте старых, которые не соответствовали современным требованиям и вмещали значительно меньшее количество детей.
Каждый детский сад рассчитан на 190 мест. Это трехэтажные здания общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.
В новых строениях размещены группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения.
Кроме того, выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, здесь обустроены спортивные и игровые площадки, будет проведено комплексное озеленение территории учреждения.
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