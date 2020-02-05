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Детские сады и школы

В подмосковном Королёве открыли два новых детских ясли-сада

 © msk.mosreg.ru

Два детских сада «Светлячок» и «Белочка» открыты в г. Королёв. Ясли-сады расположены в центральном районе города и построены в рамках национального проекта «Демография» на месте старых, которые не соответствовали современным требованиям и вмещали значительно меньшее количество детей.

Каждый детский сад рассчитан на 190 мест. Это трехэтажные здания общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

В новых строениях размещены группы со спальнями и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, здесь обустроены спортивные и игровые площадки, будет проведено комплексное озеленение территории учреждения.
Источник: https://korolevriamo.ru/article/358...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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новый детсад, Московская область
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