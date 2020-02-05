На Кубани завершили реконструкцию молочной фермы на 700 голов КРС
В Кавказском районе Краснодарского края завершена реконструкция трех корпусов бывшей молочно-товарной фермы и трех доильных цехов, где установили новое оборудование и для которых приобрели более 700 племенных животных.
Вложения в предприятие составили около 190 млн руб. На ферме создано 65 новых рабочих мест. Работы по реконструкции заняли два года.
Поставлять продукцию планируется не только в Кавказский район и Краснодарский край, но и в соседние регионы. Закупать сырье будут предприятия пищевой промышленности, производящие молочную продукцию.
— Краснодарский край сегодня входит в число регионов-лидеров по животноводству. В прошлом году в крае было произведено порядка 1,5 млн тонн молока. Отрасль развивается в том числе благодаря реконструкции таких молочных комплексов, как в Кавказском районе, — отметили в министерстве сельского хозяйства Кубани.
Читайте также...
- В Краснодарском крае запущена первая очередь крупной молочно-товарной фермы
- Мини-экскаватор Mole
- На Кубани появилась молочно-товарная ферма на 800 голов