На Кубани завершили реконструкцию молочной фермы на 700 голов КРС

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В Кавказском районе Краснодарского края завершена реконструкция трех корпусов бывшей молочно-товарной фермы и трех доильных цехов, где установили новое оборудование и для которых приобрели более 700 племенных животных.

Вложения в предприятие составили около 190 млн руб. На ферме создано 65 новых рабочих мест. Работы по реконструкции заняли два года.

Поставлять продукцию планируется не только в Кавказский район и Краснодарский край, но и в соседние регионы. Закупать сырье будут предприятия пищевой промышленности, производящие молочную продукцию.

— Краснодарский край сегодня входит в число регионов-лидеров по животноводству. В прошлом году в крае было произведено порядка 1,5 млн тонн молока. Отрасль развивается в том числе благодаря реконструкции таких молочных комплексов, как в Кавказском районе, — отметили в министерстве сельского хозяйства Кубани.