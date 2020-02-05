Ростех поставил российским нефтегазовым компаниям системы борьбы с беспилотниками

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» осуществил первые поставки российским нефтегазовым компаниям мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в пресс-службе концерна.

«Уже поставлены комплексы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах ТЭК. В настоящее время прорабатываются новые поставки», — сообщили в концерне.

В ноябре прошлого года Ростех представил комплексы «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО», «Сапсан-Бекас», «Луч» и «Купол» потенциальным заказчикам, в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, «Роснефти», «Транснефти», «Сургутнефтегазу» и другим.

Разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км. Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и анализ сигналов, выявляя радиоизлучение дронов, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать беспилотники, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.