В Выборге спустили на воду траулер «Белое море»

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6 февраля, на Выборгском судостроительном заводе состоялся спуск на воду траулера «Белое море» — третьего судна в серии из четырех новейших крупнотоннажных рыбопромысловых судов проекта KMT01, строящихся по заказу Архангельского тралового флота. Траулер «Белое море» был заложен 25 мая 2018 года.

Траулер «Баренцево море», спущенный на воду 5 декабря 2018 года, стал первым в истории полнокомплектным крупнотоннажным рыбопромысловым судном, построенным на верфи Российской Федерации.

По состоянию на февраль 2020 года ВСЗ ведет параллельное строительство восьми крупнотоннажных рыбопромысловых судов. Все суда этой серии находятся на различных стадиях строительства, головное судно «Баренцево море» — на заключительном этапе и будет сдано заказчику в 2020 году.

Строительство судов ведется в рамках программы «инвестиционных квот».

Каждое судно проекта KMT01 будет оснащено современным траловым комплексом последнего поколения и фабрикой по переработке рыбы, что дает судну возможность обработки до 160 тонн сырца в сутки. Установленная на борту автоматизированная фабрика и рыбомучная установка предназначена для выпуска филе, рыбьего жира, рыбной муки и консервов.

Выборгский судостроительный завод — предприятие, входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации. Был основан в 1948 году. С этого времени выборгские судостроители сдали более 210 кораблей и судов. Крупнейшими судами, переданными предприятием заказчику, в 2018 году стали «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий», ставшие самыми мощными дизель-электрическими ледоколами в России.