Два новых здания яслей на 160 мест открыли в Игре в Удмуртии
Два новых здания яслей запустили в пос. Игра. Каждый из них рассчитан на 80 мест для детей до трех лет. Ясли построены рядом с детсадами и школами.
На строительство ушло 145 млн рублей по нацпроекту «Демография».
В новых зданиях есть спортивно-музыкальный зал, медицинский кабинет. Для групп закупили манежи, пеленальные столики и игрушки российского производства.
За два года в Удмуртии построили 27 садов. На них было выделено 2 млрд рублей. Чуть больше половины поступили из федерального бюджета, остальное — деньги из казны республики. В новых детсадах воспитываются около 2000 детей.
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