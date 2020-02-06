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Детские сады и школы

Два новых здания яслей на 160 мест открыли в Игре в Удмуртии

 © udmurt.media

Два новых здания яслей запустили в пос. Игра. Каждый из них рассчитан на 80 мест для детей до трех лет. Ясли построены рядом с детсадами и школами.

На строительство ушло 145 млн рублей по нацпроекту «Демография».

В новых зданиях есть спортивно-музыкальный зал, медицинский кабинет. Для групп закупили манежи, пеленальные столики и игрушки российского производства.

За два года в Удмуртии построили 27 садов. На них было выделено 2 млрд рублей. Чуть больше половины поступили из федерального бюджета, остальное — деньги из казны республики. В новых детсадах воспитываются около 2000 детей.

 © udmurt.media

 © udmurt.media

 © udmurt.media

 © udmurt.media

 © udmurt.media

 © udmurt.media
Источник: https://udmurt.media/news/obrazovanie-i-nauka/75819/

Удмуртия, детский сад
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