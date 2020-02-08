Самарские учёные создали первую отечественную систему помощи в принятии решений для аграриев

Программа позволяет прогнозировать урожайность.

Учёные из самарского университета разработали программный комплекс для сельхозпроизводителей. Он позволяет точнее прогнозировать посев и урожайность за счёт анализа ряда факторов.Как заявили в пресс-службе вуза, сейчас на отечественном рынке нет таких систем.- Зима-2020 отличается аномальным теплом — побиты максимумы температуры многолетних наблюдений. Специалисты в области сельского хозяйства пока затрудняются оценить, как именно необычные погодные условия отразятся на будущем урожае.Ответить на этот вопрос поможет разработанный программный комплекс, — пояснили представители университета.

Для того чтобы составить прогноз урожая, комплекс оценивает в динамике состояние посевов по данным снимков из космоса. Также проводится анализ температурных показателей, осадков и влажности. Кроме того, принимаются во внимание типы и качество посевов в предыдущие годы на этом же поле.

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