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Производство

Автодом на базе Газель Next

 © avatars.mds.yandex.net

Тот редкий случай, когда изделие российского производства действительно выходит на высокий уровень по исполнению и оснащению дома на колесах.

  • Базовый автомобиль Газель Next Diesel 4.6 т
  • Двигатель 150 л.с.
  • Топливный бак увеличенного объема на 140 л.
  • Дорожный просвет (под задним мостом) 170 мм
  • Привод задний, спарка
  • Жилой модуль с входом снаружи и с проходом в кабину
  • Общая высота автодома 3,3 м, ширина 2,3 м
  • Толщина сандвич панелей 50 мм (!)
  • Тент-маркиза с электрическим приводом, автоматической системой закрытия.

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  • Крейсерская скорость 80-90 км/ч
  • Максимальная комфортная скорость около 110 км/ч
  • Расход около 15 л/100 км
  • 4 -канальная пневмоподвеска с управлением в кабине продлевает срок эксплуатации деталей подвески и добавляет комфорта в движении

В кабине установлены кресла от Lexus RX 300, выполнен тюнинг панели приборов, рулевого колеса.

На входе в жилой модуль электрическая ступенька. Визуально просматривается бошьшой двойной пол.

Высота потолка в салоне 2,05 м

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Электрика

  • Бензиновый генератор Dometic
  • Аккуулятор 210 Ah
  • Инвертор 12-220V
  • Устройство для подзарядки в движении и от внешней сети
  • Кондиционер с праспределением воздуха по салону (по трубопроводам)
  • Встроенный пылесос Dometic

 © avatars.mds.yandex.net

Водоснабжение

  • Бак для запаса воды объемом 300л
  • Фильтр питьевой воды
  • Отдельная душевая кабина

 © avatars.mds.yandex.net

  • Умывальник
  • Яхтенный туалет с менцилятором (измельчитлем)
  • Бак серой воды (из душа, умывальника, раковины) 150 л
  • Фекальный бак 80 л с вытяжкой
  • Фильтр для забора воды из внешнего источника

Все резервуары расположены в двойном полу и обогреваются системой отопления.

 © avatars.mds.yandex.net

Отопление

  • Основной отопитель Truma Combi 6 (газ)
  • Резервный Eberspächer (дизель)
  • Встроенный газовый баллон
  • Система распределения тепла по салону

 © avatars.mds.yandex.net

Кухня

  • Холодильник Dometic морозилкой (газ, 12V, 220V)
  • Мойка
  • Кухонная мебель с ящиками и шкафами
  • Микроволноая печь
  • Газовая плита с духовкой +вытяжка

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Окна и люки двойные с антимоскитными сетками и шторами европейского производства.

Спальня

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Автомобиль создавался для длительных автономных путешествий, поэтому дополнительно установлено:

Панель с приборами управления и контроля над входной дверьюВодоснабжение

  • Бак для запаса воды объемом 300л
  • Фильтр питьевой воды
  • Отдельная душевая кабина

 © avatars.mds.yandex.net

Над туалетной комнатой имеется люк с мощной вытяжкой.

Стол в гостиной на телескопических опорах — когтеточках) Тут обоурудуется гостевая двуспальная кровать.

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 © avatars.mds.yandex.net

Большая рабочая поверхность стола.Пол покрыт паркетной доской.

 © avatars.mds.yandex.net

Широкий проход через кухню в гостиную

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Спальное пространство над кабиной (альков) рассчитано на двоих. Сюда подведена электрика, трубопроводы с отоплением, есть индивидуальные светильники с USB-розетками. Вход осуществляется по выдвижной ступеньке.

На вопрос о стоимости проекта, руководитель ответил примерно следующее:

На данный момент наше производство по сравнению с европейским дешевле на 20-40%. Мы стараемся создавать жилые модули специально для России с учетом условий эксплуатации и уровня развития дорожной инфраструктуры.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/X-DGz7kR2VY

Автодом, Газель Некст, Нижний-Новгород,
  • Нет аватара torp
    08.02.2015:05:22

    цена?

    #1187826
    • Нет аватара treins
      08.02.2015:06:31

      3,5 млн без шасси, вообщем 5 млн.

      #1187827
      • Нет аватара torp
        08.02.2015:08:11

        3-х летний европеец с пробегом 18-25 тысяч в РФ будет стоить 3,5-4,0 млн с шасси с растаможкой

        новый 6,0-7,0 млн с растаможкой

        да и дальше РФ и СНГ на нем не покатаешься, запчастей и сервисов в Европе и по миру для ГАЗели нигде нет

        Отредактировано: torp~15:10 08.02.20
        #1187829
        • Нет аватара treins
          08.02.2015:17:03

          В такой комплектации будет куда дороже, вдобавок тут по индивидуальному заказу, а не серийный, в Европе это будет стоить совсем другие деньги.

          Делают они на любом шасси.На базе Ивеко

          ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hteai44h4l8

          #1187830
          • Нет аватара torp
            08.02.2015:27:40

            Более года слежу за самыми популярными блогерами-путешественниками на фургонах и автодомах:

            НАХОДУ

            Oleg VanTourist

            Camper Travel

            Dosker7000

            Elagin’s Team

            Evgeny Finn

            ВМЕСТЕ ДАЛЕКО

            МЫ ИЗ ЭСТОНИИ

            ПриветЗемля

            Max Suhanov

            В первую очередь для РФ это цена. Ну не может эта будка продаваться за 3,5 млн руб при ее себестоимости 1,5 млн руб с работой.

            Если бы в РФ такие фургоны стоили бы 3,0 млн руб максимум вместе с шасси, их бы покупали. Ценник выше 3,0 млн — уже однозначно надо брать европейца

            Отредактировано: torp~15:27 08.02.20
            #1187835
            • Нет аватара treins
              08.02.2015:34:44

              тоже многих из них смотрю. Там стоимость не будки, а кучи дорогого оборудования.

              Хочешь дешево, то покупай фургон аля ПриветЗемля и делай своими руками.

              Кстати там в видео на базе Газель Некст фургона делают, будет дешевле.

              #1187837
              • Нет аватара torp
                08.02.2015:38:43

                Газель Некст только у двоих, по моему:

                ВМЕСТЕ ДАЛЕКО и Dosker7000

                Для развития массового автокараванинга в РФ, помимо мест стоянки, все-таки главное это цена авто, так как данный автомобиль это даже не второй, а третий в семье. И, как написал уже выше (ниже), ездит он максимум 1-2 месяца в году, в остальное время просто стоит и пользы не приносит

                Отредактировано: torp~15:40 08.02.20
                #1187839
                • Нет аватара treins
                  08.02.2015:46:14

                  Есть дешевле варианты, на базе пикапа, да построить самому можно.

                  Заводская будет около 500 тыс. Когда ненужно, бутку демонтируешь.

                  И тот же Dosker7000 на Газеле по Европе колесит сейчас

                   © voditelauto.ru

                  Отредактировано: treins~15:48 08.02.20
                  #1187841
                  • Нет аватара torp
                    08.02.2015:49:15

                    не слышали что сейчас с производством автодомов в Коломне? — https://sdelanounas.ru/blogs/111361/

                    на ютубе и других специализированнных информационных ресурсов полная тишина

                    #1187842
                    • Нет аватара treins
                      08.02.2015:58:42

                      Слышал, производство вроде крупное, серийное. Один из диллеров организовал, но информации мало. видать продажи пока не ахти

                      #1187845
                      • Нет аватара torp
                        08.02.2016:01:10

                        для РФ серийность нужна и цена ниже 3,0 млн

                        и аренда чтобы была не выше 3000-5000 руб в сутки

                        тогда дело пойдет

                        ну или пошлины 0% на новые и б/у на ввоз

                        #1187847
  • Нет аватара termometrix
    08.02.2015:25:33

    Супер    

    #1187832
    • Нет аватара torp
      08.02.2015:30:02

      в чем супер то? за 5,0 млн руб в любом городе дальше МКАД можно 2-3-4-х комнатную квартиру купить

      а такой авто ездит максимум 1-2 месяца в году, остальное время он стоит

      #1187836
  • Нет аватара Knyazrus
    08.02.2015:51:03

    Хочешь дешево бери палатку и делов, раз всего 1-2 месяца ездить в год.

    #1187843
    • Нет аватара torp
      08.02.2015:52:15

      еще на велосипеде можно путешествовать и ночевать в палатке    

      #1187844
  • Нет аватара POLO
    08.02.2016:39:52

              а с ценой потиху разберутся, если так не пойдёт    

    #1187849
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