Автодом на базе Газель Next

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Тот редкий случай, когда изделие российского производства действительно выходит на высокий уровень по исполнению и оснащению дома на колесах.

Базовый автомобиль Газель Next Diesel 4.6 т

Двигатель 150 л.с.

Топливный бак увеличенного объема на 140 л.

Дорожный просвет (под задним мостом) 170 мм

Привод задний, спарка

Жилой модуль с входом снаружи и с проходом в кабину

Общая высота автодома 3,3 м, ширина 2,3 м

Толщина сандвич панелей 50 мм (!)

Тент-маркиза с электрическим приводом, автоматической системой закрытия.

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Крейсерская скорость 80-90 км/ч

Максимальная комфортная скорость около 110 км/ч

Расход около 15 л/100 км

4 -канальная пневмоподвеска с управлением в кабине продлевает срок эксплуатации деталей подвески и добавляет комфорта в движении

В кабине установлены кресла от Lexus RX 300, выполнен тюнинг панели приборов, рулевого колеса.

На входе в жилой модуль электрическая ступенька. Визуально просматривается бошьшой двойной пол.

Высота потолка в салоне 2,05 м

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Электрика

Бензиновый генератор Dometic

Аккуулятор 210 Ah

Инвертор 12-220V

Устройство для подзарядки в движении и от внешней сети

Кондиционер с праспределением воздуха по салону (по трубопроводам)

Встроенный пылесос Dometic

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Водоснабжение

Бак для запаса воды объемом 300л

Фильтр питьевой воды

Отдельная душевая кабина

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Умывальник

Яхтенный туалет с менцилятором (измельчитлем)

Бак серой воды (из душа, умывальника, раковины) 150 л

Фекальный бак 80 л с вытяжкой

Фильтр для забора воды из внешнего источника

Все резервуары расположены в двойном полу и обогреваются системой отопления.

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Отопление

Основной отопитель Truma Combi 6 (газ)

Резервный Eberspächer (дизель)

Встроенный газовый баллон

Система распределения тепла по салону

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Кухня

Холодильник Dometic морозилкой (газ, 12V, 220V)

Мойка

Кухонная мебель с ящиками и шкафами

Микроволноая печь

Газовая плита с духовкой +вытяжка

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© avatars.mds.yandex.net

Окна и люки двойные с антимоскитными сетками и шторами европейского производства.

Спальня

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© avatars.mds.yandex.net

Автомобиль создавался для длительных автономных путешествий, поэтому дополнительно установлено:

Панель с приборами управления и контроля над входной дверьюВодоснабжение

Бак для запаса воды объемом 300л

Фильтр питьевой воды

Отдельная душевая кабина

© avatars.mds.yandex.net

Над туалетной комнатой имеется люк с мощной вытяжкой.

Стол в гостиной на телескопических опорах — когтеточках) Тут обоурудуется гостевая двуспальная кровать.

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© avatars.mds.yandex.net

Большая рабочая поверхность стола.Пол покрыт паркетной доской.

© avatars.mds.yandex.net

Широкий проход через кухню в гостиную

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Спальное пространство над кабиной (альков) рассчитано на двоих. Сюда подведена электрика, трубопроводы с отоплением, есть индивидуальные светильники с USB-розетками. Вход осуществляется по выдвижной ступеньке.

На вопрос о стоимости проекта, руководитель ответил примерно следующее:

На данный момент наше производство по сравнению с европейским дешевле на 20-40%. Мы стараемся создавать жилые модули специально для России с учетом условий эксплуатации и уровня развития дорожной инфраструктуры.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/X-DGz7kR2VY