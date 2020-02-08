Автодом на базе Газель Next
Тот редкий случай, когда изделие российского производства действительно выходит на высокий уровень по исполнению и оснащению дома на колесах.
- Базовый автомобиль Газель Next Diesel 4.6 т
- Двигатель 150 л.с.
- Топливный бак увеличенного объема на 140 л.
- Дорожный просвет (под задним мостом) 170 мм
- Привод задний, спарка
- Жилой модуль с входом снаружи и с проходом в кабину
- Общая высота автодома 3,3 м, ширина 2,3 м
- Толщина сандвич панелей 50 мм (!)
- Тент-маркиза с электрическим приводом, автоматической системой закрытия.
- Крейсерская скорость 80-90 км/ч
- Максимальная комфортная скорость около 110 км/ч
- Расход около 15 л/100 км
- 4 -канальная пневмоподвеска с управлением в кабине продлевает срок эксплуатации деталей подвески и добавляет комфорта в движении
В кабине установлены кресла от Lexus RX 300, выполнен тюнинг панели приборов, рулевого колеса.
На входе в жилой модуль электрическая ступенька. Визуально просматривается бошьшой двойной пол.
Высота потолка в салоне 2,05 м
Электрика
- Бензиновый генератор Dometic
- Аккуулятор 210 Ah
- Инвертор 12-220V
- Устройство для подзарядки в движении и от внешней сети
- Кондиционер с праспределением воздуха по салону (по трубопроводам)
- Встроенный пылесос Dometic
Водоснабжение
- Бак для запаса воды объемом 300л
- Фильтр питьевой воды
- Отдельная душевая кабина
- Умывальник
- Яхтенный туалет с менцилятором (измельчитлем)
- Бак серой воды (из душа, умывальника, раковины) 150 л
- Фекальный бак 80 л с вытяжкой
- Фильтр для забора воды из внешнего источника
Все резервуары расположены в двойном полу и обогреваются системой отопления.
Отопление
- Основной отопитель Truma Combi 6 (газ)
- Резервный Eberspächer (дизель)
- Встроенный газовый баллон
- Система распределения тепла по салону
Кухня
- Холодильник Dometic морозилкой (газ, 12V, 220V)
- Мойка
- Кухонная мебель с ящиками и шкафами
- Микроволноая печь
- Газовая плита с духовкой +вытяжка
Окна и люки двойные с антимоскитными сетками и шторами европейского производства.
Спальня
Автомобиль создавался для длительных автономных путешествий, поэтому дополнительно установлено:
Панель с приборами управления и контроля над входной дверьюВодоснабжение
- Бак для запаса воды объемом 300л
- Фильтр питьевой воды
- Отдельная душевая кабина
Над туалетной комнатой имеется люк с мощной вытяжкой.
Стол в гостиной на телескопических опорах — когтеточках) Тут обоурудуется гостевая двуспальная кровать.
Большая рабочая поверхность стола.Пол покрыт паркетной доской.
Широкий проход через кухню в гостиную
Спальное пространство над кабиной (альков) рассчитано на двоих. Сюда подведена электрика, трубопроводы с отоплением, есть индивидуальные светильники с USB-розетками. Вход осуществляется по выдвижной ступеньке.
На вопрос о стоимости проекта, руководитель ответил примерно следующее:
На данный момент наше производство по сравнению с европейским дешевле на 20-40%. Мы стараемся создавать жилые модули специально для России с учетом условий эксплуатации и уровня развития дорожной инфраструктуры.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/X-DGz7kR2VY
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