Тверской вагоностроительный завод отправил в Казахстан очередную партию пассажирских вагонов

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Более 100 пассажирских вагонов и вагонокомплектов производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО «ТВЗ», входит в состав АО «ТМХ») отправлено в течение 2019 года различным операторам железных дорог Казахстана. По одному из контрактов казахской стороне было отправлено 63 вагонокомплекта модели 61-4447, по другому — 10 штабных пассажирских вагонов модели 61-4445, поставленных на условиях лизинга.

В настоящее время Тверской вагоностроительный завод завершает работу по еще одному контракту, согласно которому, заказчик должен получить 46 вагонокомплектов, чтобы завершить их окончательную сборку самостоятельно. Большая часть техники: 16 комплектов купейных вагонов модели 61-4440 и 12 комплектов некупейных вагонов модели 61-4447 — уже отправлена в Казахстан.

Оставшиеся 18 вагонокомплектов, предусмотренных контрактом, будут отправлены заказчику в 1 квартале 2020 года.

Вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха. В купейных вагонах предусмотрены аппараты приготовления и раздачи питьевой воды, система видео- и аудиотрансляции.

© tvz.ru

© tvz.ru