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Запуск нового двухэтажного состава фирменного поезда «Сура» сообщением «Пенза — Москва» состоялся в воскресенье, 8 декабря 2019 года.

Он сформирован из 14 купейных вагонов. Количество посадочных мест выросло с 538 до 734. За счет емкости состава снижена стоимость проезда в купейном вагоне более чем в 2 раза.

Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, устройствами контроля и безопасности, информационными табло, доступом к информационному порталу «Попутчик» с возможностью выхода в Интернет.

Кроме того, в новой «Суре» созданы комфортные условия для проезда маломобильных групп населения.

К 1 маю 2020 года планируется включение в состав поезда двухэтажного вагона повышенной комфортности СВ.

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© i.penzainform.ru

© i.penzainform.ru

© i.penzainform.ru

© i.penzainform.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru

© pnzreg.ru