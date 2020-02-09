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Транспорт и логистика

Запущен новый двухэтажный фирменный поезд «Сура» сообщением «Пенза — Москва»

 © i.penzainform.ru

Запуск нового двухэтажного состава фирменного поезда «Сура» сообщением «Пенза — Москва» состоялся в воскресенье, 8 декабря 2019 года.

Он сформирован из 14 купейных вагонов. Количество посадочных мест выросло с 538 до 734. За счет емкости состава снижена стоимость проезда в купейном вагоне более чем в 2 раза.

Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, устройствами контроля и безопасности, информационными табло, доступом к информационному порталу «Попутчик» с возможностью выхода в Интернет.

Кроме того, в новой «Суре» созданы комфортные условия для проезда маломобильных групп населения.

К 1 маю 2020 года планируется включение в состав поезда двухэтажного вагона повышенной комфортности СВ.

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © i.penzainform.ru

 © i.penzainform.ru

 © i.penzainform.ru

 © i.penzainform.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru

 © pnzreg.ru
Источник: http://pnzreg.ru/news/society/201053/

РЖД, Москва, Пенза
  • Нет аватара ivania
    09.02.2017:54:48

    Хорошо бы вернуть вагонам фирменных поездов оригинальную окраску

    #1188028
    • Нет аватара brat_po_razumu
      09.02.2018:40:32

      А чем прежняя раскраска («оригинальная») так важна, вот она:

       © 1pnz.ru

      #1188032
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