Запущен новый двухэтажный фирменный поезд «Сура» сообщением «Пенза — Москва»
Запуск нового двухэтажного состава фирменного поезда «Сура» сообщением «Пенза — Москва» состоялся в воскресенье, 8 декабря 2019 года.
Он сформирован из 14 купейных вагонов. Количество посадочных мест выросло с 538 до 734. За счет емкости состава снижена стоимость проезда в купейном вагоне более чем в 2 раза.
Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, устройствами контроля и безопасности, информационными табло, доступом к информационному порталу «Попутчик» с возможностью выхода в Интернет.
Кроме того, в новой «Суре» созданы комфортные условия для проезда маломобильных групп населения.
К 1 маю 2020 года планируется включение в состав поезда двухэтажного вагона повышенной комфортности СВ.
Источник: http://pnzreg.ru/news/society/201053/
Читайте также...
- В Москве открыта новая железнодорожная платформа «Окружная»
- Москва стремительно меняется
- Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
09.02.2017:54:48
09.02.2018:40:32