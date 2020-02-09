В учебный центр «ТВЗ» поступил новый тренажерный комплекс поезда «Иволга»

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Учебный центр Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») начал подготовку машинистов электропоезда постоянного тока «Иволга» с использованием тренажера — точной копии кабины электропоезда.

Первыми «новинку» опробовали локомотивные бригады ОАО «РЖД». Отработка тренировочной поездки стала обязательным этапом программы подготовки машинистов.

Тренажер «Иволги» — современный и высокотехнологичный комплекс, обеспечивающий полное погружение машиниста в моделируемую обстановку. Он полностью дублирует экстерьер и интерьер кабины электропоезда. Все приборы в нем, включая пульт управления, оригинальные. Перед машинистом полукруглый экран, на который проецируется обстановка вдоль виртуальной железной дороги.

Тренировочная поездка дает возможность отработать самые разные, в том числе нештатные ситуации, которые могут встретиться во время эксплуатации электропоезда. Все происходит в условиях, приближенных к реальной динамике поезда: у машиниста есть возможность разгона и торможения.

Все действия контролируются инструктором учебного центра Тверского вагоностроительного завода. Его рабочее место оборудовано тремя компьютерными мониторами, на которые выводится изображение с двух веб-камер, установленных в кабине, карта и обстановка местности, по которой происходит движение, а также окно настроек параметров поездки.

Отработка управления на тренажере снижает до минимума риск совершения ошибки при управлении реальным поездом с пассажирами даже в самой сложной ситуации.

© tvz.ru

© tvz.ru