Российский производитель деталей для самолетов и РЛС заменил украинские комплектующие
Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») полностью выполнил программу импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины, заявил первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев.
«Рязанский завод программу по замещению продукции стран НАТО и Украины выполнил полностью. У него, соответственно, все отечественного производства», — передает ТАСС слова Зверева.
Он добавил, что в целом все предприятия КРЭТ практически полностью завершили программу по импортозамещению комплектующих с Украины.
В частности, изначально украинская элементная база использовалась на ГРПЗ при производстве радиолокационных станций (РЛС) для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35М.
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