В Волгограде запущен новый цех по производству биметаллических радиаторов

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Промышленный инвестпроект общей стоимостью 2 млрд рублей завершен в Волгограде — на площадке завода «Форте Пром ГмбХ», входящего в структуру холдинга «Форте», построен и запущен новый цех по производству биметаллических радиаторов. В здании площадью 7,5 тысячи квадратных метров установлены пять современных литейных комплексов, автоматическая линия механической обработки.

Завод успешно работает, является участником программы импортозамещения, выпуская продукцию, востребованную и в России, и за рубежом.

«Первая линия завода производит пять миллионов секций в год, сегодня открылась вторая, что позволит в общем выпускать более восьми миллионов секций радиаторов в год. По совокупному объему производства мы входим в число крупнейших предприятий России в этом сегменте», — подчеркнул президент торгово-производственного холдинга «Форте» Александр Денисов.

Он пояснил, что проект удалось реализовать достаточно быстро, за два года — компании комфортно работать в регионе, здесь создана мощная производственная команда, нет проблем с подбором кадров.

Биметаллические радиаторы, изготовленные из труб-коллекторов и алюминиевой оболочки, чуть менее охотно отдают тепло, чем изделия из чистого алюминия или алюминиевых сплавов. Зато в плане прочности они смотрятся гораздо выгоднее. Благодаря внутренним стальным трубам, выдерживающим высокое рабочее давление жидкости и его перепады, биметаллическая батарея более устойчива к гидроударам.

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Полноценный биметаллический радиатор имеет полностью стальной коллектор, выполненный из углеродистой стали марки 20. Такая особенность полностью исключает взаимодействие теплоносителя с алюминием, предотвращает образование коррозии и гарантирует высокую надежность прибора.

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Холдинг «Форте» в настоящее время завершает еще один инвестпроект в Волгограде — в марте планируют запустить новый завод по производству стальных панельных радиаторов. Общая стоимость первого этапа проекта составляет 1,5 млрд ублей. Масштабная инвестиционная программа позволит компании повысить производительность на 50%; увеличить численность сотрудников до 500 человек (сейчас здесь трудятся 350 человек), нарастить налоговые платежи в бюджеты всех уровней, как минимум, на 50 миллионов рублей ежегодно.

На сегодняшний день в инвестиционном портфеле промышленного комплекса Волгоградской области порядка 50 проектов. В ближайшие семь лет на предприятиях региона с учетом их реализации планируют создать 19 тысяч рабочих мест.