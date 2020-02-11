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Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3uZ5f4sibs4
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3uZ5f4sibs4&feature=emb_logo

армия, флот, испытания, Баренцево море
  • Нет аватара malikszh
    11.02.2018:47:17

    Что-то долго испытывает. Борейем тоже.

    #1188303
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