Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3uZ5f4sibs4
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11.02.2018:47:17