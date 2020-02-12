Детский сад на 260 мест открылся в подмосковном Ногинске
Новое здание детского сада № 35 открыли в Ногинске, дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест. Открытие нового здания позволит увеличить количество мест для детей ясельного возраста, а также разгрузить близлежащие здания дошкольных учреждений.
В детском саду оборудовали вестибюль с охраной, помещения для групп, административные и технические помещения, медпункт, массажный кабинет, пищеблок. Также в задании есть залы для занятий музыкой, физкультурой и хореографией.
Всего в этом году в Подмосковье построят 23 детских сада. В новые учреждения смогут пойти 4,5 тысячи ребят.
В регионе очень ощутимый прирост детей дошкольного возраста — свыше 20 тысяч детей ежегодно. Поэтому вопрос по обеспечению мест в комфортных детских садах стоит в числе приоритетных.
Также в 2020-м отремонтируют 16 подмосковных детских садов. На это выделили 600 миллионов рублей.
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