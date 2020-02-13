РКК «Энергия» завершила создание разгонного блока для «Ангары»

Первый разгонный блок, созданный для тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», отправлен на космодром Плесецк. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов.

«После длительных задержек в предыдущие годы в 2019 году была завершена комплексная программа наземной экспериментальной отработки и изготовлен первый летный разгонный блок для „Ангары-А5“, который доставлен в ноябре 2019 года на космодром Плесецк», — сказал Севастьянов.

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Он отметил особую важность работ по созданию разгонных блоков, которые обеспечат запуски спутников на геостационарную орбиту с космодромов Плесецк и Восточный на ракете «Ангара-А5».

В 2015 году стало известно, что РКК «Энергия» создает на базе блоков серии ДМ новый разгонный блок, который будет использоваться с «Ангарой-А5». Разгонные блоки семейства ДМ предназначены для перевода спутников с опорной на целевую околоземную орбиту, а также на отлетные траектории. В частности, на ракете «Протон-М» используется вариант ДМ-03. С помощью этого «разгонника» в прошлом году были выведены аппараты «Спектр-РГ» и «Электро-Л».

Первый и пока единственный запуск тяжелой «Ангары» с макетом полезной нагрузки состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. В составе ракеты использовался разгонный блок «Бриз-М». Второй испытательный пуск «Ангары-А5» планируется провести с северного космодрома во втором-третьем квартале этого года.