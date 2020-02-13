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Производство

Часовой завод «Салют»

©Видео с youtube.com

Очень интересное производство настенных часов из Новосибирска с весьма богатым ассортиментом.

О Заводе.

Часовой завод «Салют» основан в 1999 году в г. Новосибирске.

Завод производит более 500 моделей настенных часов — классических, интерьерных, с детским и тематическим дизайном, будильники, а также футляры и подставки для наручных часов. У нас Вы можете заказать себе или Вашим партнерам часы с фирменной символикой, логотипом, авторским дизайном.

Широкий ассортимент продукции и качество, соответствующее мировым стандартам, обеспечиваются работой наших конструкторов и дизайнеров, разнообразием и качеством применяемых материалов, точностью сборки и 48-ми часовым циклом тестирования.

О Часах.

1. Стекло.

Чистоту визуального восприятия обеспечивает приборное стекло, соответствующее ГОСТ оборонной промышленности для высокоточных оптических приборов.

2. Пластик.

Пластиковое кольцо и корпус не тускнеют, не деформируются и не выделяют вредных веществ, благодаря использованию сертифицированного пластика широкой цветовой гаммы.

3. Циферблат.

Циферблат устойчив к деформации при изменении температуры от -50 до +70С и влажности от 0% до 80%, поскольку цифры и рисунки наносятся водостойкой краской на специально подготовленный пластик.

4. Дерево.

Экологическая чистота и качество деревянных часов гарантированы тщательным отбором древесины — сосны, дуба — и современными технологиями изготовления.

5. Механизмы.

В деревянных часах — HERMLE или UTS (Германия). Это европейское качество, проверенное временем.

В пластиковых часах- 12888 (Тайвань) — один из мировых лидеров в производстве часовых механизмов, профессиональный бренд.

Часовой завод «Салют» — это собственное производство на всех этапах: — литейное производство, деревообработка, сборочный цех, творческая лаборатория. Мы контролируем производство, а значит, и качество, на всех этапах изготовления часов.

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com
Источник: http://salute-clock.ru/#top

Часы Салют, часовой завод Салют, Новосибирск
  • Е.Юрий Е.Юрий
    13.02.2015:27:04

    Подскажите почему в личном блоге — ведь весьма крупное производство   

    100% российский продукт.

    В настенных часах «Салют» нет ни одной детали китайского производства. Мы профессионально делаем и продаем часы уже много лет.

    Часовой завод «Салют» — это собственное производство на всех этапах:

    — литейное производство, деревообработка, сборочный цех, творческая лаборатория. Мы контролируем производство, а значит, и качество, на всех этапах изготовления часов

    Отредактировано: Е.Юрий~15:29 13.02.20
    #1188565
    • Human RS Human RS
      13.02.2017:36:38

      А вы добавьте эту информацию, и еще все что найдете интересного об этом производителе, и можете перенести в блог Производство.

      #1188595
      • Е.Юрий Е.Юрий
        14.02.2011:52:45

        Готово   

        П.С. От себя добавлю — когда-то продавал китайские и индийские часы — ассортимента такого как у них не видел   

        #1188671
    • Нет аватара ceramist
      13.02.2017:58:09

      Если только Тайвань не Китай    

      #1188599
      • Нет аватара Инженер2015
        14.02.2010:41:23

        откуда ваша информация? ссылочкой не поделитесь?

        или вы как коммерсантъ, в источниках не нуждаетесь?

        Отредактировано: Инженер2015~10:43 14.02.20
        #1188654
        • Strange Hunter Strange Hunter
          14.02.2012:08:43

          ты статью-то читало?

          5. Механизмы.

          В деревянных часах — HERMLE или UTS (Германия). Это европейское качество, проверенное временем.

          В пластиковых часах- 12888 (Тайвань) — один из мировых лидеров в производстве часовых механизмов, профессиональный бренд.

          #1188677
  • Clausson Clausson
    13.02.2020:50:54

    Продукция интересная. Я даже искал нечто такое.

    Но что ж вы делаете!!!

    Что это за убогий маркетинг в вашем интернет-магазине, зачем заставляете регистрироваться для того, что бы узнать цены — ну это ж просто каменный век какой-то.    

    #1188629
    • Е.Юрий Е.Юрий
      14.02.2011:25:16

      Я не представитель этого производства, и они думаю даже не догадываются о том что я их сюда поместил    А цену не выкладывают оптовую(так многие делают) — розничные есть у продавцов их продукции(в частности вилдберис).

      #1188663
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