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Очень интересное производство настенных часов из Новосибирска с весьма богатым ассортиментом.

О Заводе.

Часовой завод «Салют» основан в 1999 году в г. Новосибирске.

Завод производит более 500 моделей настенных часов — классических, интерьерных, с детским и тематическим дизайном, будильники, а также футляры и подставки для наручных часов. У нас Вы можете заказать себе или Вашим партнерам часы с фирменной символикой, логотипом, авторским дизайном.

Широкий ассортимент продукции и качество, соответствующее мировым стандартам, обеспечиваются работой наших конструкторов и дизайнеров, разнообразием и качеством применяемых материалов, точностью сборки и 48-ми часовым циклом тестирования.

О Часах.

1. Стекло.

Чистоту визуального восприятия обеспечивает приборное стекло, соответствующее ГОСТ оборонной промышленности для высокоточных оптических приборов.

2. Пластик.

Пластиковое кольцо и корпус не тускнеют, не деформируются и не выделяют вредных веществ, благодаря использованию сертифицированного пластика широкой цветовой гаммы.

3. Циферблат.

Циферблат устойчив к деформации при изменении температуры от -50 до +70С и влажности от 0% до 80%, поскольку цифры и рисунки наносятся водостойкой краской на специально подготовленный пластик.

4. Дерево.

Экологическая чистота и качество деревянных часов гарантированы тщательным отбором древесины — сосны, дуба — и современными технологиями изготовления.

5. Механизмы.

В деревянных часах — HERMLE или UTS (Германия). Это европейское качество, проверенное временем.

В пластиковых часах- 12888 (Тайвань) — один из мировых лидеров в производстве часовых механизмов, профессиональный бренд.

Часовой завод «Салют» — это собственное производство на всех этапах: — литейное производство, деревообработка, сборочный цех, творческая лаборатория. Мы контролируем производство, а значит, и качество, на всех этапах изготовления часов.

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com