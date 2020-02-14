С нового российского космического аппарата «Электро-Л» № 3 получены первые снимки Земли

7 февраля 2020 года, в 04:30 мск космическим аппаратом «Электро-Л» № 3 в рамках лётных испытаний были получены и переданы первые снимки Земли в видимом и ИК-диапазонах. Российский спутник «Электро-Л» № 3 находится на геостационарной орбите в точке стояния 165,8 градусов восточной долготы. Все его служебные системы функционируют штатно.

elektro-l.3_pervii.snimok_new.jpg © laspace.ru

Спутник «Электро-Л» № 3 был запущен 24 декабря 2019 года с космодрома Байконур и пополнил состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро». Первый аппарат этой серии был запущен в январе 2011 года, запуск второго состоялся в декабре 2015 года.

Разработка и изготовление космических аппаратов «Электро-Л» ведутся в соответствии с Федеральной космической программой России, они предназначены для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной гидрометеорологической информацией для:

синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе (характер и параметры облачных образований, фронтальные разделы, особенности циркуляции воздушных масс, стихийные гидрометеорологические явления);

анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов (волнение, температура поверхности моря, сгонно-нагонные процессы у побережий);

анализа пространственно-временного изменения состояния снежного покрова, влаго-запасов с целью прогноза произрастания сельскохозяйственных культур;

анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли;

мониторинга климата и глобальных изменений;

для обеспечения экологического контроля и охраны окружающей среды (экологический контроль в промышленных районах, выявление загрязнений снежного покрова) и контроля чрезвычайных ситуаций (наблюдение районов чрезвычайных ситуаций с целью оценки последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и планирования мероприятий по их ликвидации, контроль возникновения и последствий лесных пожаров).

Кроме того, аппараты серии «Электро» используются для сбора и ретрансляции информации с платформ сбора данных, выполнения телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Аппараты построены по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина. Данная платформа имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения (дистанционное зондирование Земли, космическая астрономия).

Средствами Росгидромета получен первый снимок, сделанный Многозональным сканирующим устройством (МСУ-ГС) нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Электро-Л» № 3. Качество получаемых данных полностью соответствует ожиданиям специалистов. В холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разработаны и произведены большинство служебных и целевых приборов аппарата «Электро-Л» № 3, включая МСУ-ГС. Передаваемая аппаратом телеметрия подтверждает, что все они работают штатно.

Электро №3 © electro.ntsomz.ru

Заместитель генерального директора РКС — генеральный конструктор по бортовой аппаратуре Геннадий ЕРОХИН: «Для „Электро-Л“ № 3 специалисты РКС создали основной целевой прибор — многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГС). Кроме того, на борту космического аппарата установлены разработанные специалистами холдинга гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-Э), бортовая система сбора данных (БССД), бортовой радиотехнический комплекс (БРТК) и бортовая аппаратура командно-измерительных систем (БА КИС)».

МСУ-ГС — это многоспектральный прибор, получающий изображения всего диска Земли одновременно в 10-ти спектральных каналах (семь из которых — тепловые). Устройство осуществляет съемку с периодичностью от 10 до 30 минут. Разрешение на поверхности — от 1 км до 4 км. При этом точность измерения температуры достигает 0.1-0.2°С.

Главный конструктор МСУ-ГС Юрий ГЕКТИН: «При разработке многозонального сканирующего устройства мы максимально использовали современную отечественную элементную базу — многоэлементные приемники излучения в инфракрасном диапазоне спектра и пассивную систему их радиационного охлаждения до криогенных температур. Это позволило создать аппаратуру значительно более легкую, чем западные аналоги, при сохранении равных функциональных возможностей».

Разработки компании позволят российским ученым лучше понять процессы, происходящие в атмосфере Земли и мировом океане. Эти данные будут использоваться для фундаментальных гидрометеорологических исследований и формирования оперативных прогнозов погоды.

Разработанная в компании БА КИС обеспечивает совместно с наземными станциями управление аппаратом в течение всего срока его активного существования. БА КИС -служебный прибор, который обеспечивает передачу телеметрических данных, прием команд управления и измерение параметров орбиты.

Директор проектов по созданию командных радиолиний — заместитель генерального конструктора РКС Николай БУЛГАКОВ: «В РКС создана бортовая аппаратура КИС, которая обеспечивает управление космическим аппаратом и передачу на землю телеметрической информации. Служебные приборы для космических аппаратов — это одна из важнейших специализаций нашей компании. Мы поставляем хорошо отработанные решения, которые применяются на целом ряде спутников ДЗЗ».

Гелиогеофизическая аппаратура ГГАК-Э предназначена для глобального мониторинга гелиогеофизических параметров для контроля и прогноза активности Солнца, радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также диагностики и контроля состояния магнитосферы, ионосферы и верхней атмосферы Земли.

Главный конструктор ГГАК-Э Алексей КОВАЛЕВ: «В составе комплекса ГГАК-Э четыре вида приборов, измеряющих на высоте геостационарной орбиты „Электро-Л“ космические потоки электронов и протонов счетчиками Гейгера и детекторами Черенкова, а также оптические приборы, измеряющие активность солнца в рентгеновском и УФ-диапазонах».

БССД и БРТК — бортовые комплексы, обеспечивающие работу МСУ-ГС и ГГАК-Э. Роль БССД — сбор и накопление данных, а БРТК — их передача на Землю.

Директор проектов по созданию бортовой аппаратуры систем связи, ретрансляции, поиска и спасания — заместитель генерального конструктора РКС Александр КОНДРАШОВ: «Созданный в РКС БРТК для „Электро-Л“ — это многоцелевой восьмиканальный ретрансляционный комплекс. Кроме функций передачи информации от целевых систем МСУ-ГС и ГГАК-Э, он выполняет прием и передачу сигналов аварийных буев системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ и обеспечивает ретрансляцию сигналов наземных метеорологических платформ Росгидромета для оперативного мониторинга погоды в обслуживаемом „Электро-Л“ регионе».

Источник: http://russianspacesystems.ru/2020/02/07/s-novogo-rossiyskogo-kosmicheskogo-apparata-electro-l-3-poluchen-snimok/