Экспортные достижения металлургии России в 2019 г.

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Металлопродукция — вторая по значимости товарная группа российского экспорта после топлива и одна из отраслей международной специализации России. Пик экспортной ориентации отрасли пришелся на середину 2000-х гг., с тех пор значительно вырос внутренний спрос на её продукцию, в результате чего исторические максимумы по многим видам базовой продукции оставались недостижимыми. Однако постепенное наращивание мощностей привело к тому, что с середины 2010-х гг. рекорды стали обновляться.

В 2019 г. экспорт продукции металлургии (включая сырьё) составил более 52 млрд долл., в том числе: руды, концентраты, штейн — 5,4 млрд долл., вторсырьё — 1,3 млрд, драгоценные металлы — 11,2 млрд, чёрные металлы — 10,1 млрд, цветные металлы — 11,2 млрд, стальной прокат и трубы — 8,9 млрд, прокат цветных металлов — 2,4 млрд, базовые металлоизделия — 1,8 млрд долл.

Далее рассмотрим наиболее интересные достижения металлургов в экспортной сфере в порядке нарастания технологической сложности продукции: сначала по чёрным металлам, потом — по цветным.

Чёрные металлы

Экспорт ферросплавов в 2019 г. вырос на 0,3% до 814 тыс. т. Это лучший результат за последние 5 лет, но пиковым показателям начала 2010-х гг. (максимум — 983 тыс. т в 2012 г.) он уступает довольно много из-за сильно снизившихся поставок феррохрома. При этом установлен новый рекорд для современной России по экспорту ферромарганца — 78 тыс. т (прежний был в 2010 г.). На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортёров ферросплавов.

Для сравнения: пиковый экспорт ферросплавов СССР составил 871 тыс. т в 1989 г.

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Экспорт прямовосстановленного железа в 2019 г. вырос на 16,4% до 4,25 млн т. Третий год подряд обновляется исторический максимум, общий прирост за это время составил 86%! Поставки на мировой рынок развиваются по мере наращивания мощностей по выпуску горячебрикетированного железа у единственного российского производителя — Лебединского ГОКа; имевшиеся с конца 2000-х гг. проекты установок ГБЖ на Дальнем Востоке пока не реализованы. С 2016 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту прямовосстановленного железа, опередив Тринидад и Тобаго.

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Экспорт проката с покрытиями (нелегированного) в 2019 г. вырос на 2,9% до 0,93 млн т, при этом всего 3 года назад он был вдвое меньше. Это лучший результат как минимум с 1994 г., а скорее всего, и за всё время — доработанный прокат раньше не был нашей сильной стороной. Если в 2014 г. экспорт проката с покрытиями равнялся лишь 22% от его импорта, то в 2019 г. — уже 83%.

Экспорт стальной проволоки в 2019 г. вырос на 2,7% до 323 тыс. т. В новейшей истории более высоким был лишь экспорт в 2006 и 2007 гг. (360 и 343 тыс. т соответственно). Рост фиксируется восьмой год подряд!

Экспорт стальных труб в 2019 г. снизился на 14,7% до 2,1 млн т. Тем не менее, это третий результат в истории, уступающий только 2017-2018 гг., когда шли поставки труб большого диаметра для «Северного потока — 2» и «Южного потока»; типичный уровень предшествовавших лет — порядка 1,5 млн т в год. По общему экспорту стальных труб Россия в 2019 г. сохранила четвёртую позицию в мире после Китая, Италии и Германии.

Для сравнения: типичный экспорт труб СССР не превышал 0,5 млн т в год.

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Экспорт фитингов из чёрных металлов в 2019 г. вырос на 15% до 19,3 тыс. т. Это лишь чуть-чуть уступает лучшему в новейшей истории показателю 2003 г. (19,7 тыс. т).

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2019 г. вырос на 8,6% до 264 тыс. т, что является вторым результатом за последние 26 лет, уступающим только максимуму 2015 г. (283 тыс. т). Кроме того, рекордные 17,5 тыс. т составил экспорт шпунтовых конструкций, увеличившийся почти в 3 раза.

Экспорт решёток и сеток из чёрных металлов в 2019 г. составил 22,4 тыс. т (рост примерно на 14% с корректировкой ошибочного показателя 2018 г. по Белоруссии). Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг.

Цветные и драгоценные металлы

Экспорт меди в 2019 г. вырос на 7,6% до 702 тыс. т (включая сплавы, составляющие 3-4% поставок). Второй год подряд обновляется исторический максимум. Россия последние несколько лет стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров меди.

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Экспорт золота в 2019 г. вырос в 7,2 раза до 124 тонн, что близко к максимальным в XXI в. показателям 2013 г. и середины 2000-х гг. Входя последние годы в тройку ведущих мировых золотодобытчиков (существенно уступая Китаю и примерно на одном уровне с Австралией), экспорт золота из России определяется прежде всего политикой Центробанка в отношении золотовалютных резервов: при активной скупке золота ресурсов для экспорта остаётся мало. Высоким показателям 2019 г. способствовали значительный рост добычи, уменьшение скупки ЦБ и высокие мировые цены на золото.

Экспорт молибдена в 2019 г. вырос на 48% до 571 тонны. Это лучший результат как минимум за последние 20 лет (ранее в статистике металл учитывался вместе с ломом). Ещё несколько лет назад российский экспорт молибдена был нерегулярным и измерялся десятками тонн, а последние два года страна входит в число ведущих мировых экспортёров.

Экспорт хрома в 2019 г. вырос на 0,9% до 19,2 тыс. т, улучшив исторический максимум прошлого года. Россия на протяжении многих лет остается крупнейшим в мире экспортёром хрома.

Экспорт алюминиевого проката — плит, проволоки, профилей, фольги и т. п. — в 2019 г. вырос на 11,7% до 370 тыс. т. За последние 13 лет более высоким был лишь экспорт в 2017 г. (390 тыс. т). Из общего объёма алюминиевого проката 42% составляет проволока, 33% - плиты и листы, 17% - прутки и профили, 8% - фольга. В мире по экспорту алюминиевого проката Россия находится в начале второго десятка стран.

Экспорт алюминиевых ёмкостей (главным образом банок для напитков) в 2019 г. вырос на 12,9% до 14,4 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2016 г. (15,6 тыс. т).

Экспорт титановых изделий в 2019 г. вырос на 10,2% до 18,6 тыс. т. Это третий результат в истории, уступающий только показателям 2006-2007 гг. (20,5 и 19,3 тыс. т). Существенный рост поставок фиксируется третий год подряд, за это время они возросли в 1,5 раза. Россия с 2017 г. занимает третье место в мире по экспорту титановых изделий, уступая только США и Китаю.

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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.