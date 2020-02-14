АО «Промтрактор-Вагон» сертифицировало новый хоппер для перевозки зерна

© tplants.com

В конце января ведущий вагоностроительный завод Концерна «Тракторные заводы», АО «Промтрактор-Вагон», успешно завершил сертификацию нового хоппера для перевозки зерна модели 19-3058. Сертификат РС ФЖТ начал действовать с 29 января 2020 года.

Хоппер для перевозки зерна имеет грузоподъемность 70,5 т и объем кузова 118 куб. м. Кузов зерновоза является разработкой АО «Брянский машиностроительный завод» и устанавливается на тележку 18-9770 собственной разработки АО «Промтрактор-Вагон».

Главное преимущество нового вагона — в его конструкции, заключающейся в особом расположении загрузочных люков, позволяющих равномерно распределять по кузову насыпной груз. Разгрузочные люки снабжены шиберными затворами, обеспечивающими независимое открывание и закрывание люков, а также стопроцентную сохранность груза и возможность частичной разгрузки вагона. Наличие шиберного механизма разгрузки, а также отсутствие в вагоне хребтовой балки является уникальным отличием этой модели зерновоза и главной конструкторской особенностью, позволившей добиться увеличения его объема.

Образец вагона был представлен производителем на Международном железнодорожном салоне техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» (Щербинка, Москва, август 2019 года) и вызвал заметный интерес потенциальных покупателей. Железнодорожная новинка Промтрактор-Вагона оказалась также в центре внимания производителей железнодорожной техники, которые оценили выигрышную конструкцию вагона, представляющую собой оптимальное соотношение грузоподъемности, массы тары и объема кузова.

— Расширение линейки грузовых вагонов — планомерная стратегия Канашского вагоностроительного завода, нацеленная на укрепление позиций предприятия и повышение доли присутствия производимой им техники на отечественном рынке, — резюмировал генеральный директор АО «Промтрактор-Вагон» Игорь Шпак.