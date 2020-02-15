Экспортные достижения ЛПК России в 2019 г.

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Российский экспорт продукции ЛПК в 2019 г., по предварительным данным, составил 12,3 млрд долл. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2018 года (около 13,5 млрд долл.), когда на мировом рынке были аномально высокие цены на целлюлозно-бумажную продукцию. Товарная структура экспорта выглядела так: древесное сырьё — 1,24 млрд долл., древесное топливо — 0,31 млрд, пиломатериалы — 4,63 млрд, древесные плиты и фанера — 2,03 млрд, деревянные изделия — 0,4 млрд, целлюлоза и древомасса — 1,07 млрд, бумага и картон — 2,04 млрд, изделия из бумаги и картона — 0,45 млрд, прочие продукты и вторсырьё — 0,12 млрд долл.

В количественном выражении по большинству основных товаров ЛПК в 2019 г. зафиксирована очередная россыпь экспортных рекордов. Рассмотрим их в порядке нарастания степени переработки продукции.

Экспорт древесных пеллет и брикетов в 2019 г. вырос на 29% до 2,2 млн т. Это очередной исторический максимум. Рост, с некоторыми оговорками (продукция по-разному выделялась во внешнеторговом классификаторе), фиксируется всё нынешнее десятилетие. В стоимостном выражении экспорт составил 293 млн долл. (+40%). Россия прочно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров древесных пеллет и брикетов.

Экспорт древесного угля в 2019 г. вырос на 17,6% до 57 тыс. т. Второй год подряд обновляется исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 16,5 млн долл. (+20%).

Экспорт пиломатериалов в 2019 г. вырос на 4,5% до 33,3 млн куб. м. Это очередной исторический максимум! Рост фиксируется седьмой год подряд. В товарной структуре экспорта 48,8% объёма пришлось на сосновые пиломатериалы, 35,8% - на еловые, 9,6% - на прочие хвойные, 3,2% - на берёзовые, 2,5% - на прочие лиственные. В стоимостном выражении экспорт составил 4,51 млрд долл. (+0,1%). С середины 2000-х гг. Россия прочно занимает второе место в мире по экспорту пиломатериалов, уступая только Канаде, разрыв с которой сократился до 15% против 45% в 2014 г.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта пиломатериалов СССР — 8,55 млн куб. м в 1976 г.

Кроме того, увеличился экспорт специфических профилированных пиломатериалов (багет, паркетная доска и т. п. ): на 9,2% до 184 тыс. т в физическом выражении и на 10,1% до 108 млн долл. в стоимостном.

© Фото из открытых источников

Экспорт шпона в 2019 г. вырос на 7,5% до 787 тыс. куб. м. Это очередной исторический максимум. Рост идёт непрерывно с 2002 г., т. е. уже 18 лет! В стоимостном выражении экспорт составил 179 млн долл. (+3%).В мире по экспорту шпона Россия делит первенство с Вьетнамом.

Экспорт клеёной фанеры в 2019 г. вырос на 2,8% до 2744 тыс. куб. м. Это очередной исторический максимум, рост фиксируется 11-й год подряд! В стоимостном выражении экспорт составил 1138 млн долл. (-15,7%). По экспорту клеёной фанеры Россия в последние годы вышла на второе место в мире (уступая только Китаю), а с учётом фанерованных плит (в нашем экспорте почти не представлены) — делит второе-третье место с Индонезией.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта клеёной фанеры СССР — 485 тыс. куб. м в 1987 г.

© Фото из открытых источников

Экспорт древесно-стружечных плит в 2019 г. вырос на 11% до 2262 тыс. куб. м (1437 тыс. т). Рост фиксируется шестой год подряд, каждый раз экспорт обновляет исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 366 млн долл. (-2,5%).

Экспорт древесно-волокнистых плит в 2019 г. вырос на 1,3% до 161,9 млн кв. м (902 тыс. т). Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум. Рост экспорта фиксируется восьмой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 340 млн долл. (-0,3%).

По обоим видам древесных плит Россия в 2017-2018 гг. вошла в первую пятёрку мировых экспортёров.

Для сравнения: максимальные показатели экспорта древесных плит СССР — 389 тыс. куб. м ДСП и 102,9 млн кв. м ДВП в 1987 г.

© Фото из открытых источников

Шестой год подряд значительно увеличивается экспорт различных деревянных изделий. Суммарно он в 2019 г. составил 485 тыс. т (+12,7%) на 405 млн долл. (+11,8%), в очередной раз улучшив исторические максимумы. В частности, экспорт строительных изделий вырос десятый год подряд, достигнув очередного рекорда в 290 тыс. т (+16,5%) на 303 млн долл. (+13,6%), экспорт деревянной тары вырос на 6% до 82 тыс. т (максимум с 1996 г.) на 22,8 млн долл. (+1,2%).

Экспорт таллового масла в 2019 г. вырос на 6,4% до 35,8 тыс. т. Это лучший результат с середины 1990-х гг., а возможно и за более длительный период. В стоимостном выражении экспорт составил 15,4 млн долл. (+1,4%). Россия входит в число ведущих мировых экспортёров таллового масла.

Экспорт бумаги и картона в 2019 г. вырос на 0,2% до 3,23 млн т, немного улучшив прошлогодний исторический максимум. Рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 2041 млн долл. (-12,3%). Наибольший абсолютный рост показали поставки газетной бумаги, увеличившиеся на 7% до 1246 тыс. т, что стало лучшим результатом за последние 7 лет. Помимо газетной бумаги наиболее заметными в экспорте в 2019 г. были мешочная бумага (354 тыс. т, -1,1%), крафтлайнер (341 тыс. т, -20%, значительное снижение из-за реконструкции производства в Братске), офисная бумага формата до А3 (269 тыс. т, +4,5%) и чистоцеллюлозная графическая бумага (205 тыс. т, -2,8%).

В мире по общему экспорту бумаги и картона Россия находится в начале второго десятка стран, но по газетной бумаге прочно занимает второе место после Канады, а по мешочной — второе после Швеции.

Для сравнения: максимальный показатель экспорта бумаги и картона СССР — 1,25 млн т в 1987 г.

© Фото из открытых источников

Шестой год подряд значительно вырос экспорт различных изделий из бумаги и картона. Суммарно он в 2019 г. составил 273 тыс. т (+12,2%) на 450 млн долл. (+8,2%) — оба показателя рекордные. В частности, экспорт тары и упаковки вырос седьмой год подряд, достигнув рекордного как минимум с 1994 г., а скорее всего, и за всё время, показателя в 135 тыс. т (+10,9%) на 175 млн долл. (+0,6%). Экспорт гигиенических и хозяйственных изделий (не считая подгузников и прокладок) вырос на 11,9% до 63 тыс. т (новый исторический максимум) на 80,2 млн долл. (+11,7%). Экспорт обоев вырос пятый год подряд — до 25,9 тыс. т (+13,9%), что стало очередным историческим максимумом, на 102 млн долл. (+13,9%). Экспорт тетрадей и блокнотов вырос на 23% до 14,8 тыс. т (лучший результат с 2005 г.) на 25,6 млн долл. (+13,2%). Экспорт бумажной посуды вырос на 36% до 4,2 тыс. т (лучший результат в новейшей истории) на 13,4 млн долл. (+22%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России и зарубежной внешнеторговой статистики.