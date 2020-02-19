На рудник «Заполярный» Норникеля поступила первая партия крупнотоннажных карьерных самосвалов

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В разработке месторождения Норильск-1 рудника «Заполярный» (входит в ООО «Медвежий ручей» «Норникеля») будут задействованы крупнотоннажные карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъемностью более 130 т. Подрядная организация «Промышленная строительно-монтажная компания» (ПСМК) приобрела первую партию БелАЗ-75131 в количестве восьми штук. До конца года поступит еще восемь аналогичных экземпляров техники.

Техника прошла специальную адаптацию для работы в условиях Крайнего Севера.

Габариты самосвалов нового поколения БелАЗ не позволяют перемещать их в собранном виде. Длина самосвала БелАЗ-75131 достигает 11,5 м, ширина — почти 6,5 м, высота — 7 м; собственный вес грузовика превышает 107 т. Поэтому техника крупными узлами доставляется в Норильск и собирается на промплощадке. По графику после сборки и пусконаладки в работу машины начнут запускать в мае 2020 года.

Помимо этого, в текущем году в ООО «Медвежий ручей» поступит еще три экскаватора и столько же тяжелых бульдозеров производства Liebherr и Komatsu. Экскаваторы Liebherr оснащены ковшами объемом 15 м3, благодаря чему они способны обеспечить загрузку целого парка новых карьерных самосвалов.