Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Шатуре Московской области

© sun9-69.userapi.com

Новый комплекс состоит из двух залов. Первый — универсальный, здесь можно будет проводить первенства по командным видам спорта — мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, а также массовые соревнования и эстафеты. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 180 мест.

На втором этаже зал отведен под секцию борьбы, фитнес и тренажеры.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в селе Дмитровский Погост г. о. Шатура | Изображение 5 © 360tv.ru

Укреплять здоровье в спортивном комплекск будут и участники клуба «Активное долголетие». В свои 69 Татьяна Баранова полна сил и оптимизма. Тяжёлую болезнь женщина победила благодаря физкультуре. И теперь со спортом идет по жизни. Каждый день зарядка, три раза в неделю шейпинг. И таких активных пенсионеров, как Татьяна, в селе не один десяток. Так что зал будет востребован.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет открыт ежедневно с 9 до 21 часов. Уже объявлен набор в секции. Одновременно здесь смогут заниматься более 50 спортсменов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс носит имя «Коробово». Так в разговоре жители называют село Дмитровский Погост. Ближайший мини-футбольный сезон пройдет здесь. И федерация надеется, что с открытием нового объекта число команд в турнирной таблице чемпионата увеличится.