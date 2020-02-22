На заводе «Ферекс» в Татарстане открылся новый цех

© kazan24.ru

На заводе «Ферекс» по производству светодиодных светильников в Лаишово открылся новый цех.

На территории завода расположены 3 производственных корпуса, в которых разместились несколько цехов, в том числе недавно открывшийся — самый большой производственный корпус. Здесь установлены новые станки с ЧПУ.

На сегодняшний день компания имеет два завода (в с.Столбище и г.Лаишево), а также производственные мощности, с подключенной электрической мощностью в 1мВт.

Площадь производственный построек составляет более 20 тыс. м2.

На заводах компании трудится более 300 человек.

На предприятии имеется полный цикл производства изделий из листового металла от раскроя до упаковки готового продукта. Ежемесячно выпускается 50 тыс. светильников.