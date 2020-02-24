Компания «ЖАСКО» выпустила модернизированную партию экструдеров малой производительности

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АО «ЖАСКО» выпустило новую партию модернизированных экструдеров ПЭ-110 производительностью до 130 кг/час. В качестве сырья подходят не только зерновые культуры, но и различные зерносмеси, включая отходы переработки мяса, птицы, рыбы или влажное залежалое зерно, уже имеющее запах аммиака.

Конструкция модели ПЭ-110 стала более сбалансированной. Работа оборудования стабильная, плавная и бесшумная.

Изменилась конструкция стволов. Конструкторы компании «ЖАСКО» решили уйти с хомутовой схемы на стяжечную. Это позволяет быстрее разбирать экструдер для его обслуживания.

Главное отличие от аналогичных моделей конкурентов — шнек в бункере подачи. Скорость его вращения регулируется частотным преобразователем. Благодаря этому сырье поступает в ствол равномерно, не зависает и не забивается. О вынужденном простое оборудования теперь можно забыть.

Дополнительным приятным плюсом является магнит для предотвращения попадания металлических предметов в приемную воронку экструдера. Предусмотрена адаптивная система натяжки ремней, которая позволяет натянуть ремни в плоскости с отклонением 0,5 мм, что способствует существенному продлению срока их службы.