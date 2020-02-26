В Башкирии открыли новую солнечную электростанцию
Новая солнечная электростанция охватит весь район, в том числе заповедник «Шульган-Таш», страдающий из-за перебоев в электропитании.
Солнечную электростанцию мощностью 10 мегаватт открыли в Бурзянском районе республики. В случае отключения или ремонта она может работать в автономном режиме до 6 часов.
Гендиректор группы компаний «Хевел», построившей электростанцию, отметил, что это уникальный проект не только для России, но и для всей Европы, так как накопители энергии такой емкости в сочетании с солнечными батареями используются впервые.
Мощности СЭС хватит на обеспечение электроэнергией больниц, школ, детских садов и других социальных объектов. Компания также планирует построить в Башкортостане еще 4 солнечных электростанции в Хайбуллинском и Куюргазинском районах.
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