Алтайский завод начал поставлять сельхозтехнику в Чехию

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Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») отгрузил первую партию почвообрабатывающих орудий в Чехию.

Технику отправили из села Павловск Алтайского края в Карловарский край Чешской республики. Она преодолеет более 5 тысяч километров, чтобы в конце февраля достигнуть пути назначения.

Алтайскими образцами клиент заинтересовался на выставке Agritechnica-2019, которая проходила в Германии. Выбор был сделан благодаря соотношению цены и качества в сравнении с конкурентами.

Продукция под торговой маркой «Велес» начала выпускаться на заводе с 2005 года. Более 400 единиц техники «Велес» уже продано за рубеж. Начинало предприятие экспортные поставки с Казахстана. В 2016 году АЗСМ впервые принял участие в сельскохозяйственной выставке в Ганновере.

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