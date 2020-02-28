Ford переходит на российские комплектующие

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Ford Sollers сообщил о новом увеличении локализации производства легких коммерческих моделей Ford Transit, производимых на заводе компании в Елабуге.

Отныне все Ford Transit, собранные в России, комплектуются нашими рессорами заднего моста — их поставляет Чусовской металлургический завод (ЧМЗ). Однолистовые рессоры параболического типа созданы из марки стали 50ХГФА и имеют модифицированные резинометаллические шарниры. Итоги дорожных испытаний показали, что продукция ЧМЗ отвечает всем требованиям автопроизводителя Ford и на равных соперничает с ведущими мировыми аналогами.

Ford Sollers сохраняет политику так называемой вертикальной локализации, согласно которой местные компоненты должны создаваться из местного же сырья.

В 2019 году Ford Sollers начал приобретать бамперы созданные российской «Хитон-Пласт 2». Они отливаются и формуются из отечественного полимерного гранулята с производства Нижнекамскнефтехим. Тем самым весь процесс создания от добычи нефти и переработки сырья до изготовления детали и ее установки на автомобиль локализована на 100%.

Местного производства также и панель приборов, и дверные карты для Transit. Кроме этого, Ford Transit получил новые стальные диски от поставщика в Татарстане — корпорации «Аккурайд Уилз Руссиа», которые отштампованы из российской стали.

Ford Transit — вторая по популярности легкая коммерческая машина в нашей стране после ГАЗелей. За 2019 год в России было реализовано 12 589 новых Транзитов (+4% в сравнении с 2018 годом).

С июля 2019 года Transit — единственная из моделей Ford, которую производят и реализуют в России, так как автопроизводитель ушел с нашего рынка легкового транспорта.