«ТД Пластмасс Групп» открыла цех по обработке композитных материалов в Перми
Компания «Пластмасс Групп-Пермь» в январе 2020 года открыла собственный цех по обработке композитных материалов в г. Перми.
Цех по обработке материалов включает: токарный станок с ЧПУ (обработка над суппортом 130мм, над станиной 350мм, длина детали 180мм), фрезерный станок с ЧПУ (стол 600*600*150мм).
Высококвалифицированные специалисты готовы в кратчайшие сроки изготовить на заказ детали трения-скольжения ZEDEX и INKULEN PE по чертежам или образцам заказчика.
«С момента открытия собственного цеха началась еще более активная работа по внедрению композитных материалов ZEDEX и INKULEN PE на территории Приволжского федерального округа. Уже сейчас в компанию обращаются представители различных предприятий с соответствующими запросами», — говорится в сообщении «ТД Пластмасс Групп».
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