«ТД Пластмасс Групп» открыла цех по обработке композитных материалов в Перми

Компания «Пластмасс Групп-Пермь» в январе 2020 года открыла собственный цех по обработке композитных материалов в г. Перми.

Цех по обработке материалов включает: токарный станок с ЧПУ (обработка над суппортом 130мм, над станиной 350мм, длина детали 180мм), фрезерный станок с ЧПУ (стол 600*600*150мм).

Высококвалифицированные специалисты готовы в кратчайшие сроки изготовить на заказ детали трения-скольжения ZEDEX и INKULEN PE по чертежам или образцам заказчика.

«С момента открытия собственного цеха началась еще более активная работа по внедрению композитных материалов ZEDEX и INKULEN PE на территории Приволжского федерального округа. Уже сейчас в компанию обращаются представители различных предприятий с соответствующими запросами», — говорится в сообщении «ТД Пластмасс Групп».