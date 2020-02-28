Ход строительства новых социальных объектов

Строительство Нижневартовской окружной клинической больницы

Срок сдачи: 2022-2023 гг.

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Строящееся медучреждение по проекту составит на 108 тысяч квадратных метров. Без труда в помещении вместится более тысячи больничных коек, 36 мест для реанимации и интенсивной терапии. Планируется 31 больничное отделение, 16 операционных и гараж на 10 спецмашин. В штат войдут сотрудники из трех медицинских учреждений города.

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Новый центр охраны материнства и детства в Сургуте

Ожидаемый срок сдачи: 2020 г.

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Новый зооботсад «Река Замбези» открыли в тестовом режиме в Казани

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В Усть-Лабинске Краснодарского края завершают строительство лицея для одаренных детей на 475 учеников

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Первых учеников он примет уже в сентябре 2020-го.

На площади 4 га возвели учебные блоки с аудиториями, помещения под тренажерные и актовый залы, бассейн. Сейчас строители трудятся над спортзалом, заканчивают отделочные работы. Проект лицея — исключительно частный. Инвестиции в него составили около 2 млрд рублей. Обучать здесь будут по методикам IB — международного бакалавриата. Это значит, что уровень подготовки позволит детям поступить в лучшие вузы мира.

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Строительство лицея в 2018 г.

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Для волгодонского завода по глубокой переработке зерна для производства аминокислот «Донбиотех» найдут профильного инвестора…

Завод готов на 83%.

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НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ им. Блохина

Ожидаемое открытие: 2020 г.

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Строительство госпиталя «Мать и Дитя» в Лапино Московской области

Срок сдачи: 2020-2021 г.

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2018 г :

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Вторая очередь музея космонавтики в Калуги

Срок сдачи: 2020-2021

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Новый корпус Третьяковской галереи

Ожидаемый срок завершения строительства: Пока неизвестен

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