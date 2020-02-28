Ход строительства новых социальных объектов
Строительство Нижневартовской окружной клинической больницы
Срок сдачи: 2022-2023 гг.
Строящееся медучреждение по проекту составит на 108 тысяч квадратных метров. Без труда в помещении вместится более тысячи больничных коек, 36 мест для реанимации и интенсивной терапии. Планируется 31 больничное отделение, 16 операционных и гараж на 10 спецмашин. В штат войдут сотрудники из трех медицинских учреждений города.
Новый центр охраны материнства и детства в Сургуте
Ожидаемый срок сдачи: 2020 г.
Новый зооботсад «Река Замбези» открыли в тестовом режиме в Казани
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В Усть-Лабинске Краснодарского края завершают строительство лицея для одаренных детей на 475 учеников
Первых учеников он примет уже в сентябре 2020-го.
На площади 4 га возвели учебные блоки с аудиториями, помещения под тренажерные и актовый залы, бассейн. Сейчас строители трудятся над спортзалом, заканчивают отделочные работы. Проект лицея — исключительно частный. Инвестиции в него составили около 2 млрд рублей. Обучать здесь будут по методикам IB — международного бакалавриата. Это значит, что уровень подготовки позволит детям поступить в лучшие вузы мира.
Строительство лицея в 2018 г.
Для волгодонского завода по глубокой переработке зерна для производства аминокислот «Донбиотех» найдут профильного инвестора…
Завод готов на 83%.
НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ им. Блохина
Ожидаемое открытие: 2020 г.
Строительство госпиталя «Мать и Дитя» в Лапино Московской области
Срок сдачи: 2020-2021 г.
2018 г :
Вторая очередь музея космонавтики в Калуги
Срок сдачи: 2020-2021
Новый корпус Третьяковской галереи
Ожидаемый срок завершения строительства: Пока неизвестен
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28.02.2013:49:16
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