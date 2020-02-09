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Фотофакты

Ход строительства новых общественных зданий

В Московской области идет строительство нового концертного зала

 © gazetabiznes.ru

Концертный зал на 8,5 тысячи мест станет площадкой для проведения концертов российских и международных исполнителей, спортивных соревнований, выступлений Цирка дю Солей, а также масштабных корпоративных мероприятий.

Полностью завершить строительство объекта планируется в I квартале 2021 года.

 © mosreg.ru

Возведение концертного зала ведется без отставания от графика. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству монолитных конструкций, ведется монтаж металлоконструкций покрытия здания, а также работы по устройству внутренних перегородок из пеноблоков.

 © gazetabiznes.ru

Краевой Дворец единоборств имени В.С. Ощепкова откроют в Хабаровске накануне Дня Победы, 9 мая

 © 27r.ru

 © s11.stc.all.kpcdn.net

Строительство театра кукол «Сказка», г. Барнаул

 © sgd22.ru

 © sgd22.ru

 © sgd22.ru

Перинатальный центр в Новосибирске

 © static.ngs.ru

 © s0.rbk.ru

Центр водных видов спорта в Краснодаре

 © ki-news.ru

Комплекс общей площадью 38,4 тыс. кв. метров будет оснащен детским бассейном, взрослым с вышками, большим 50-ти метровым бассейном с новейшими технологиями для проведения соревнований олимпийского уровня. Кроме того, установят трибуны на 3,1 тыс. зрительских мест. Напомним, спорткомплекс начали возводить в декабре 2012 года. В 2016 году из-за банкротства подрядчика проект заморозили. Объем федеральной поддержки на 2019-2020 годы составит около 700 млн рублей, а всего на достройку уйдет порядка 4,5 млрд рублей. Полностью завершить строительство комплекса планируется в следующем году.

Строительная готовность объекта: 58%

 © admkrai.krasnodar.ru

Баскетбольный центр «Красный октябрь» в Волгограде. Сроки завершения строительства пока неизвестны

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В Ярославле начали строить новый корпус онкологической больницы

Срок сдачи: 2021-2022 гг.

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Источник: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/...ncertnogo-zala-v-odincovskom-okruge

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