Ход строительства новых общественных зданий
В Московской области идет строительство нового концертного зала
Концертный зал на 8,5 тысячи мест станет площадкой для проведения концертов российских и международных исполнителей, спортивных соревнований, выступлений Цирка дю Солей, а также масштабных корпоративных мероприятий.
Полностью завершить строительство объекта планируется в I квартале 2021 года.
Возведение концертного зала ведется без отставания от графика. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству монолитных конструкций, ведется монтаж металлоконструкций покрытия здания, а также работы по устройству внутренних перегородок из пеноблоков.
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Комплекс общей площадью 38,4 тыс. кв. метров будет оснащен детским бассейном, взрослым с вышками, большим 50-ти метровым бассейном с новейшими технологиями для проведения соревнований олимпийского уровня. Кроме того, установят трибуны на 3,1 тыс. зрительских мест. Напомним, спорткомплекс начали возводить в декабре 2012 года. В 2016 году из-за банкротства подрядчика проект заморозили. Объем федеральной поддержки на 2019-2020 годы составит около 700 млн рублей, а всего на достройку уйдет порядка 4,5 млрд рублей. Полностью завершить строительство комплекса планируется в следующем году.
Строительная готовность объекта: 58%
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Срок сдачи: 2021-2022 гг.
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