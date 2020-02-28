На Кубани вывели новый сорт мягкой яровой пшеницы с урожайностью более 100 ц/га

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Кубанские селекционеры работали над созданием сорта Тая более десяти лет.

«Сорт низкорослый, отсюда устойчивость к полеганию и возможность применять высокие дозы азотных удобрений. У него интенсивный рост и устойчивость к болезням. Надеемся, что Тая будет надежным страховым сортом в нашем крае для ремонта или пересева озимых», — заявил научный сотрудник Национального центра зерна имени П. Лукьяненко Владимир Панченко.

«Мы выбираем материнскую и отцовскую формы, а потом у отцовской формы удаляем тычинки. Затем через 3-5 дней опыляем и получаем первое поколение», — сказала старший научный сотрудник Национального центра зерна имени П. Лукьяненко Елена Гуенкова.

После этого семена несколько лет пересевались, селекционеры отбирали элитные побеги и испытывали их в питомниках. Сейчас пшеница Тая созревает в теплице. Это высокопродуктивный сорт, так как в колосе содержится более 75 зерен.

Семена пшеницы передали в Государственную комиссию сортоиспытания. В этом году Таю посеют в разных регионах — от Крыма до Среднего Урала. Потенциальная урожайность культуры — больше 100 ц/га.