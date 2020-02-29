В селе Маршанское Новосибирской области открыли новый детский сад

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

В селе Маршанское Каргатского района завершено строительство нового здания детского сада на 120 мест — для детей от 1,5 до 7 лет. Площадь здания превышает 1,8 тыс м2, с его открытием, на первом этапе, здесь с комфортом будут находиться больше 70 малышей.

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

При вводе нового здания детского сада дополнительно создано 18 рабочих мест. Здание построено частным инвестором, с последующим выкупом в муниципальную собственность. Консолидированный бюджет на выкуп здания и его оснащение составил более 134,7 млн рублей, из которых 84,8 млн. рублей направленно из областного бюджета, 47,2 млн рублей — из средств федерального бюджета. Сегодня детский сад «Колосок» соответствует всем современным нормам, полностью оснащен необходимым оборудованием. В ходе строительства благоустроена прилегающая территория и подъезд к детскому саду.

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

Открыть оригинальное изображение © nso.ru

Открыть оригинальное изображение © nso.ru