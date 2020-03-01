Завод спецтехники с Урала выпустил новый лесовоз на шасси Урал-NEXT

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В конце февраля 2020 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил новый лесовоз на базе шасси Урал-NEXT с крано-манипуляторной установкой КМУ АНТ 10ЛМ (сайт «Сделано у нас» сообщил о выпуске в начале ноября 2019 года новой модели КМУ для лесозаготовителей ).

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Новая модель лесовоза может эксплуатироваться в составе с прицепом-роспуском для транспортировки сортиментов и хлыстов длиной до 23 м.

УЗСТ выпускает лесовозный прицеп-роспуск 904712 грузоподъемностью 10 тонн, способный эксплуатируется в составе автопоезда лесовозного с использованием автомобиля-тягача 596009.

В настоящий момент завод выпускает 7 моделей лесовозных тягачей и 5 моделей лесовозных автопоездов на шасси Урал, Урал-NEXT, а также КАМАЗ, оснащаемых КМУ АНТ и VM (ООО «Велмаш-С», Псковская область, г. Великие Луки)

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© uzst.ru