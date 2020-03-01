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В рамках выполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) в 2019 году завод «КЛААС» завершил очередной этап локализации производства зерноуборочного комбайна TUCANO. Для этого в проект модернизации завода на текущий момент инвестировано свыше 930 млн руб., что превышает обязательства по инвестициям, взятые на себя предприятием перед Правительством России со сроком исполнения — до 2026 года.

Так, по итогам 2019 года завод «КЛААС» в Краснодаре завершил локализацию производства барабанов, кабины. Российским поставщиком завершен второй этап локализации соломоизмельчителя. Также на комбайн TUCANO устанавливаются шины российского производства. В настоящее время идет процесс освоения выпуска клавиш соломотряса, который завершится в 2020 году. В 2023 году на комбайн TUCANO начнут устанавливаться двигатели российского производства, а полное выполнение обязательств по СПИК запланировано на 2026 год.

Поэтапный переход от крупноузловой сборки комбайна TUCANO к полному циклу производства начался с открытия в 2015 году второй очереди завода «КЛААС» в Краснодаре. В середине 2016 года обязательства предприятия относительно сроков переноса ключевых технологических операций по производству зерноуборочного комбайна на территории Российской Федерации были зафиксированы в СПИК. Вместе с этим краснодарский TUCANO получил статус «российского продукта» и право участия в программах господдержки агропромышленного комплекса.

В рамках исполнения обязательств по СПИК последовательно осваивалось производство ключевых компонентов и агрегатов зерноуборочного комбайна TUCANO из российской стали. При этом на текущий момент уже более 100 наименований деталей из Краснодара поставляется на головной завод CLAAS в Харзевинкеле, выпускающий модели TUCANO, ориентированные на западноевропейские рынки. Одними из самых сложных этапов локализации стали проекты производства переднего и заднего мостов комбайна, а также всех барабанов — уникальные для всего концерна CLAAS проекты.

«Локализация производства при безусловном сохранении бренда „сделано CLAAS“ является нашим главным приоритетом. Мы последовательно увеличиваем количество узлов и компонентов, которые производятся в Краснодаре, что позволяет нам планомерно и своевременно выполнять взятые на себя обязательства по СПИК. Многие технологические процессы были переосмыслены и усовершенствованы с учетом современного уровня развития науки и техники, внедрены решения, которые позволяют еще больше повысить эксплуатационную надежность выпускаемых машин и их агрегатов, в особенности, сердца комбайна — молотильно-сепарирующего устройства, которое должно работать как швейцарские часы», — отмечает технический директор ООО «КЛААС» Роман Прокуратов.