Югорские полицейские получили 100 новых машин российского производства

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28.02.2020 югорским полицейским торжественно вручили ключи от новых служебных автомобилей. Церемонию приурочили к 45-летию со дня образования окружного УМВД.

В списке автотранспорта: Лады Гранты, Лады Весты, УАЗ Патриоты, а также Шевроле Нива.

Приобретение новых машин осуществлено в рамках Государственного оборонного заказа. В 2020 году ожидается поступление еще 140 единиц автотранспорта.

В 2019 году такой же подарок вручили ГИБДД округа.

Среди полицейских, которые получили новые автомобили: оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, госавтоинспекторы, сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, экономической безопасности и противодействию коррупции, органов дознания и следствия, дежурных частей и отделов по вопросам миграции, а также центра по борьбе с экстремизмом.

Техника будет передана во все территориальные подразделения органов внутренних дел, подчиненные УМВД России по ХМАО — Югре.

Все патрульные автомобили оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также укомплектованы специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим.

По словам начальника югорского главка Василия Ивановича Романицы, обновлённый автопарк позволит действовать сотрудникам полиции максимально оперативно, достойно выполняя задачи по снижению и предупреждению преступности.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VfbUpzElxh0

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